El grupo de casi mil docentes opositores de Mallorca afectados por el proceso de estabilización de interinos, que se ven obligados a ir a vivir a Ibiza o Formentera, denuncia que al presentarse al examen desconocían que competirían con tanta «desventaja» frente a los estabilizados. «Los opositores no sabíamos que competiríamos con tanta desventaja con los estabilizados por las mismas plazas», dicen en un vídeo que han difundido.

Los afectados critican que la Conselleria d’Educació haya dado las plazas de reposición a los interinos estabilizados que, además, han podido elegir antes el centro de destino que los opositores, los cuales se han quedado sin plaza. Además, los que aprobaron la oposición no han podido optar a las plazas convocadas expresamente para su convocatoria y prácticamente la totalidad de ellos han obtenido plazas en las Pitiüses o ni siquiera la han conseguido todavía, pero no porque las oposiciones fueran autonómicas, sino porque no han podido optar a las plazas de reposición. «No habernos dado toda esta información, nos ha imposibilitado impugnar el proceso. ¿A quién beneficia que no conociéramos las reglas del juego?», señalan en el vídeo.

Como informó este diario, los afectados se han organizado en grupos para exigir al Govern que tenga más en cuenta el proceso selectivo que han pasado para igualar el agravio comparativo que sufren. Los interinos estabilizados por méritos, que en su mayoría nunca han hecho una oposición, acumulan años de trabajo, lo que suma más puntos, según el baremo vigente.

En la práctica, esto ha supuesto que la inmensa mayoría de estabilizados ocupen las plazas docentes de Mallorca y que los que sacaron una oposición se queden sin. Este curso, de hecho, ya ha habido decenas de desplazados y su número no deja de crecer. Hay muchos que incluso han quedado en expectativa por falta de plazas, algo que antes del proceso de estabilización solo ocurría de forma puntual. Diversos afectados explicaron que no están en contra de los estabilizados, porque entienden que la culpa es de la Administración por haber hecho el proceso de esta manera.