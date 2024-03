Cambio de tendencia: la compraventa de viviendas vuelve a subir el Baleares. Así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo General del Notariado. En concreto, el pasado mes de enero se formalizaron en las Islas 1.087 operaciones, lo que se traduce en un incremento del 4,6 %. Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, destaca que tras haber caído un 19,4 % en 2023, se produce un incremento, que -pese a no ser muy significativo- sí rompe con la senda bajista. «La compraventa de vivienda cayó en las Islas todos los meses de 2023 y enero de 2024 es el primero en el que vuelve a subir», señala. Además, avanza que el primer semestre de este ejercicio será muy parecido, mientras que de cara al segundo se espera un incremento más significativo de las operaciones de compra-venta debido a la previsible bajada de los tipos de interés.

Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), corrobora que se ha invertido la tendencia bajista y también estima que habrá una «estabilización» en el mercado de la vivienda. «Enero de 2023 fue terrible, las ventas a extranjeros en las Islas cayeron un 27 %»; casi 7 puntos porcentuales más que el conjunto. No obstante, cree que es precipitado hablar de un incremento de ventas para la segunda mitad del año.

La vicepresidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), Natalia Bueno, argumenta que «el número de compraventas está directamente relacionado con los intereses hipotecarios. La previsión es que los intereses sigan cayendo porque el alza inflacionista se ha frenado y las noticias de la Comisión Europea así lo indican. Esto trae como consecuencia un mayor número de compraventas y un auge de precios, los cuales no tendrán subidas destacables pero sí irán al alza».

Bueno añade que «se están vendiendo inmuebles que llevaban años en el mercado y no se vendían por diferentes motivos: porque necesitaban reforma, no tenían ascensor o estaban en barrios que no eran de agrado como La Soledad». En este punto, señala que «todo esta centrado en el mercado de segunda mano, ya que la vivienda nueva es prácticamente inexistente o está a precios inalcanzables para la clase media». A su modo de ver, «la dificultad para acceder al mercado de alquiler por los altos precios y poca oferta, así como los factores citados con anterioridad, conducen a la compra de una vivienda hasta el limite de deuda hipotecaria».

Eduard Vilaplana, responsable de Idealista para Baleares y Cataluña, considera que el crecimiento en el número de operaciones solo puede indicar que la fortaleza de la demanda es tal que está comenzando a decantarse también por viviendas que hasta ahora descartaba, tanto por su situación, como por su estado de conservación o precio».

Sube el precio de la vivienda

Otro dato relevante que arrojan las estadísticas del Consejo General del Notariado es que el coste de la vivienda sigue al alza en las Islas. El pasado mes de enero el precio medio del metro cuadrado en el Archipiélago balear fue de 3.373 euros; un 18,4 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Es importante resaltar que en el conjunto de 2023 el precio prácticamente no varió, bajó un 0,4 %; pese a que las ventas se redujeron casi un 20 %.

Además, los préstamos han vuelto a reactivase y los suscritos para la adquisición de vivienda han aumentado un 3,9 % en enero, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el conjunto de 2023 cayeron un 21 %.