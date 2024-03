«Armengol tiene que dimitir, con su silencio ha constatado que a quién llamó Ábalos fue a ella». Así se ha manifestado este martes el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, tras escuchar la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para dar explicaciones sobre el caso mascarillas. En este punto, ha asegurado que la expresidenta del Govern se ha «negado a contestar quién y con quién contactó para que su Govern contratara a la empresa de la trama del caso Koldo.

Sagreras ha recriminado que «Armengol ha evitado hasta en tres ocasiones pronunciarse sobre los contactos existentes entre su Govern y la empresa de la trama del caso Koldo». Además, ha afeado que la socialista haya «culpado a la administración de ser lenta cuando se ha referido a los tres años que tardó en reclamar cuando la culpa fue suya al no actuar».

El portavoz parlamentario del PP también ha criticado que Armengol haya dicho que Prohens no quiso reunirse con ella. «Por si fuera poco, ha seguido mintiendo al sostener que no informó a la presidenta

Prohens en el traspaso de poderes dado que nunca quiso que se produjera ninguna reunión». Cabe precisar que Amengol ha culpado a la actual jefa del Ejecutivo autonómico de no querer mantener un encuentro con ella, pero ha dejado claro que no habría podido informarle de este asunto porque lo desconocía. «Yo no le habría podido informar, porque como supongo que entienden todos ustedes, yo no estaba en los expedientes administrativos de la Comunidad Autónoma, ni yo ni ningún presidente autonómico. Yo todo esto lo he tenido que pedir ahora porque obviamente no sabía absolutamente nada, como es bastante evidente y bastante lógico», ha declarado.