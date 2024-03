La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha comparecido este martes para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en Baleares. La también expresidenta del Govern balear ha defendido su gestión, ha asegurad que la compra de material sanitario se realizó con criterios técnicos y ha asegurado que nunca ha recibido presiones de la trama del caso Koldo, así como que nunca ha dado directrices de comprar a ninguna empresa. Además, ha lanzado un 'zasca' a la actual presidenta del Govern, Marga Prohens.

A preguntas de los medios de comunicación, Armengol ha respondido que no le comunicó su sucesora en el cargo los problemas que con las mascarillas adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión. «Yo le ofrecí a la presidenta Prohens muchas veces hacer un traspaso que no quiso hacer nunca conmigo, nunca se quiso reunir, cada uno sabrá». No obstante, ha aclarado que «yo no le habría podido informar, porque como supongo que entienden todos ustedes, yo no estaba en los expedientes administrativos de la Comunidad Autónoma, ni yo ni ningún presidente autonómico. Yo todo esto lo he tenido que pedir ahora porque obviamente no sabía absolutamente nada, como es bastante evidente y bastante lógico», ha declarado.

Prohens lo niega

Sin embargo, desde el equipo de la Prohens niegan rotundamente las acusaciones de Armengol. «Mentira, jamás se lo ofreció». Además, han argumentado que la socialista dimitió antes para ser diputada nacional y en su lugar quedó Mae de la Concha (Podemos) como presidenta interina. También han resaltado que en el documento que se les entregó del traspaso de poderes no aparecía nada sobre el asunto de las mascarillas. Desde el actual Ejecutivo autonómico también han señalado que en el traspaso de poderes que se hizo en la Conselleria de Salut tampoco se informó sobre este asunto.