«No tenemos constancia de que se le haya pedido el requisito del catalán a ningún profesional tras dos años (de presentarse a una obtención de plaza fija)». Así de claro ha sido el director general del IB-Salut, Javier Ureña. Muchas de las plazas sanitarias que salieron a concurso de oposición o estabilización durante las dos legislaturas del Pacte daban, por ley, una moratoria de dos años para presentar el requisito del catalán al considerarse de difícil cobertura. Era el sistema que había establecido el anterior Govern para garantizar que el idioma no sería un problema para atraer a profesionales. Podían presentarse a las ofertas de empleo y se les daba una moratoria de dos años para acreditar el título de catalán. Sin embargo, «recabando toda la información posible, no tenemos constancia de que a ningún profesional se le haya requirido la obtención del certificado pasado ese tiempo».

Como se recordará, el hecho de no presentar la acreditación podía suponer una pérdida autonmática de la plaza obtenida. «La situación de facto era la insefuridad jurídica y de desconcierto por parte de profesionales», ha añadido Ureña, durante la presentación de una formación de catalán pensada para sanitarios que se pondrá en práctica este 2024 y años sucesivos, en colaboración con el Institut d’Estudis Balearics (IEB).

Cuando se le ha preguntado por los sanitarios que se han asociado en defensa del catalán, el director del IB-Salut ha dicho que «la normativa es clara, el admistrado decide la lengua en que se quiere expresar y en eses sentido es genial que lo pueda hacer en catalán». Sin embargo no es un derecho garantizado pues el sanitario ya no tiene la obligación de conocer la lengua, ante este respecto, «estamos trabajando en este sentido», ha dicho. «Lo que no garantiza el derecho a ser atndido en catalán es pedir que el conocimiento de la lengua sea un requisito y después no comprobarlo», ha añadido.

Otra de las situaciones que deja en el aire la política lingüística en el ámbito sanitario del anterior Govern es la estabilización de plaza de todas las personas que se presentaron al IB-Salut y que en ese momento no trabajaban de forma activa en el Servei.

Se calcula que unas 800 personas, la mayoría enfermeras, quedarán fuera del proceso de estabilización de plazas que ahora se encuentra en fase de méritos.

Como ya informó este periódico, el proceso se inició a finales de 2022 sin que el conocimiento del catalán fuera un requisito pero, tras la crisis de Govern al considerar que se eximía a demasiada gente, cambiaron las reglas. Una vez iniciada la estabilización de plazas y con todos los aspirantes presentados, Salut solicitó la titulación del catalán como un requisito indispensable. Sólo los que estuvieran en servicio activo tendrían una moratoria para presentarlo. El resto, a día de hoy, se quedará fuera y amenaza con tomar medidas. «Nos encontramos con una situación jurídica muy compleja», ha reconocido Javier Ureña, cuyo Govern paradójicamente ha aprobado la exención del conocer el catalán de forma obligada.