El requisito del catalán podría excluir a centenares de opositores a Enfermeras

Hace cuatro días que crearon un grupo de whatsapp para damnificados y ya son más de 160 los opositores para una plaza de Enfermera del IB-Salut, atrapados por la burocracia, que podrían quedarse excluidos del proceso por los sucesivos cambios con el catalán. Se presentaron en tiempo y forma pero meses después, tras una revolución política, cambiaron las normas y, pese a aprobar el examen, ahora podrían quedarse fuera.

La historia es la siguiente: siguiendo el plan de estabilización de interinos dictado a nivel estatal, el IB-Salut convocó a finales de 2022 un concurso de oposición para la categoría de Enfermeras y Enfermeros a quienes no se les pedía acreditar el conocimiento del catalán pues, en ese momento, Salut los consideraba puestos de difícil cobertura.

Ultima Hora desvelaba esta dato el mismo mes de diciembre. El Govern eximía de conocer la lengua propia a 1.520 profesionales (892 eran plazas de enfermeras). El hecho de realizar una cribado tan amplio levantó escamas entre los socios del Govern, que directamente desconocían el proceso, y entidades como la OCB y el sindicato Stei que amenazaron la paz social pocos meses antes de las elecciones autonómicas.

Salut redujo las plazas de categorías deficitarias de 1.520 a 248 y publicó la modificación en el BOIB. Se cambiaron las reglas de un proceso ya iniciado de oposiciones cuando los aspirantes habían pagado sus respectivas tasas de inscripción y, si en un principio no tenían que acreditar el conocimiento del catalán, ahora sí debían hacerlo. En este aspecto cabe una precisión: a aquellos que estuvieran trabajando en activo para el IB-Salut se les daba una moratoria de dos años una vez obtenida la plaza para poder sacarse el B2. No así al resto, o al menos a día de hoy, no se sabe.

Así pues, las enfermeras que optan a una de estas 892 plazas desde otras comunidades autónomas; aquellas que estaban en excedencia cuando lo hicieron o trabajando en una clínica privada... Son parte de las damnificadas.

En este momento han salido las notas provisionales del examen de oposición y la semana que viene empieza la fase de méritos pero «nos están avisando de que nos van a echar», alerta Miguel Ángel Álvarez, portavoz de los afectados y enfermero en Murcia. «Hay muchos compañeros como yo preocupados por lo que pueda pasar, no sabemos a qué atenernos, porque en agosto volvieron a quitar el requisito pero Recursos Humanos nos exige la acreditación igual», se lamenta. Y es que la exención del catalán aprobada el pasado verano por el Govern no tenía efectos retroactivos. «Entendemos que es correcto pero estamos desamparados. Hemos invertido tiempo, dinero, hemos hecho el examen y nos echan del proceso».