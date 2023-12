Nueve de los 53 municipios de Mallorca no suministran a día de hoy agua apta para el consumo humano en todos sus núcleos de población, según las últimas analíticas recogidas por el Ministerio de Sanidad. Se trata de Ariany, Costitx, Felanitx, Manacor, sa Pobla, Santa Margalida, Santanyí, Sineu y Vilafranca. Cinco de ellos (Ariany, Costitx, Santanyí, Sineu y Vilafranca) no suministran agua apta para el consumo humano en ninguna zona poblacional. Otros como Felanitx sirven agua apta en la zona este y en sa Punta pero no en el barrio oeste. El agua del grifo es apta para el consumo en Can Picafort, pero no en la Vila, según los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. Algo parecido ocurre en Sencelles y Manacor. Esta última ciudad se propuso ya la legislatura pasada como objetivo prioritario suministrar agua potable a toda su población, ha mejorado los parámetros, pero aún no lo ha conseguido.

El agua ya es apta en Cala Morlanda, Calas de Mallorca, Es Domingos, Playa Romàntica, Porto Cristo y Son Macià, pero según las últimas analíticas publicadas por el Ministerio de Sanidad se sigue suministrando agua no apta para el consumo humano en Cala Murada y la ciudad de Manacor. El Ministerio de Sanidad controla a través de una aplicación la calidad del agua para consumo humano que se suministra en toda España. Se introducen uno a uno los datos de todas las analíticas de agua que se realizan, datos que sirven para elaborar una vez al año un Informe sobre la Calidad del agua de consumo en España, incluido en el inventario de operaciones estadísticas de la Administración general del Estado y en el Plan Estadístico Nacional dependiente del Instituto Nacional de Estadística. Los controles de calidad del agua que se realizan a nivel nacional miden indicadores de temperatura, químicos, plaguicidas, sustancias radiactivas y radionucleidos. Las incidencias más frecuentes en España están relacionadas con alteraciones de la temperatura, alteraciones de parámetros microbiológicos (el 59,5 % de ellos por legionela) y alteraciones de parámetros químicos distintos (el 21,1 % corresponden a Uranio). No es el caso de Mallorca donde la alta presencia de nitritos es la principal causa de que el agua no sea apta para el consumo humano. «La concentración de nitrato en aguas subterráneas y superficiales suele ser baja pero la cloraminación podría ocasionar la formación de nitritos en el sistema de distribución si no se controla debidamente la formación de cloramina», dice el estudio anual del Ministerio. «El principal riesgo para la salud es la metahemoglobinemia en lactantes, que cursa con cianosis y, en concentraciones más altas, asfixia. También se ha relacionado con el cáncer gástrico, aunque no hay evidencia de la existencia de una asociación casual. Esto es consistente con la conclusión de la IARC que ha clasificado la ingesta de nitratos y nitritos en condiciones que resulten en mitrosación endógena en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para el ser humano). Tampoco se ha demostrado asociación entre los niveles altos de nitrato y las malformaciones genéticas», dice el estudio anual del Ministerio. El nivel máximo de nitritos permitido en agua para el consumo humano es de 50 mg/l. Algunas zonas de Manacor alcanzan los 97 mg/l aunque hay que decir que la cifra ha bajado seis puntos desde hace un año cuando era de un 100,7mg/l.