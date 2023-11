La Coordinadora Transfeminista de Mallorca reivindica la «legitimidad de hacer frente a las violencias machistas».

La Coordinadora Transfeminista de Mallorca se manifiesta este sábado, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, en Palma, desde la plaza de la Porta Pintada y hasta Cort, para defender que «con pene o vagina» todas las mujeres, también las transexuales, son «combativas» y reivindicar la «legitimidad de hacer frente a todas las violencias machistas». Así lo ha explicado Sara Barceló, miembro de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha justificado una manifestación, con motivo del 25N, separada de la del Movimiento Feminista de Mallorca. «Nosotras no creemos en la división, menos aún en un contexto de desarticulación y de desmovilización de los movimientos sociales, que afecta también al movimiento feminista. Por este motivo, hacemos un llamamiento a la unidad, porque creemos que la unión hace la fuerza», ha defendido Barceló.

Si bien, ha apostillado, «nosotras somos una coordinadora abiertamente transinclusiva y, mientras haya un movimiento feminista, donde las trans no se sienten seguras ni representadas, seguiremos el camino que creemos que hay que seguir, el de la diversidad, la unión y un movimiento feminista fuerte». Con estas palabras, Sara Barceló ha reivindicado la «lucha transinclusiva» y la recuperación del «carácter combativo y de clase»; así como, con motivo del 25N, «la legitimidad de hacer frente a todas las violencias machistas que sufren las mujeres». Violencias, ha precisado esta miembro de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca que «tienen su origen en el patriarcado y el capitalismo, que quiere a las mujeres doblemente oprimidas, asumiendo, por un lado, las jornadas laborales, y, por otro, la responsabilidad de los cuidados para mantener esta estructura de poder».

En la manifestación, que ha comenzado en la Porta Pintada de Palma cerca de las 12.30 horas, han participado unas 110 personas, según estimación de la Policía Nacional, y 250, según la organización. Los manifestantes, que han marchado, detrás de una pancarta, con el lema 'Aquest 25N, davant la violència patriarcal, autodefensa i contratac', por la calle Sant Miquel, pasando por Plaza Mayor, hasta llegar ante el Ayuntamiento de Palma, han gritado «fuera machistas de nuestras calles» o «no son muertas son asesinadas». Además, algunos asistentes portaban carteles donde se podía leer «este 25N el miedo cambiará de bando» o «somos el grito de las que ya no está». Entre los manifestantes ha destacado la presencia de políticos como el diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Maria Ramon, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, entre otros.

La primera manifestación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, en Palma -pues cabe recordar que a las 18.30 horas, en Ses Estacions, Movimiento Feminista de Mallorca ha convocado otra- ha finalizado con la lectura de un manifiesto en la plaza de Cort. Durante la lectura del manifiesto, miembros de la Coordinadora Transfeminista han expresado que, «en un alarmante contexto de crecimiento del fascismo y de implementación de su programa dentro de las instituciones», es necesario «la autodefensa y unión de todas las mujeres trabajadoras» para combatir «no solo la violencia de género, sino también la violencia institucional o la violencia sexual».

Asimismo, este 25N, han tenido un recuerdo para la población civil de Gaza y Cisjordania, afirmando que «no es posible olvidarse del genocidio contra la población civil y el régimen de apartheid instaurado en estos territorios que ahora mismo está perpetuando el estado sionista de Israel hacia el pueblo palestino». «Las mujeres palestinas, masacradas también por el Estado de Israel, forman parte activa de los movimientos de resistencia», han reivindicado y, por eso, han llamado a «activar la movilización por todas partes, la solidaridad internacionalista y los mecanismos de legítima defensa del pueblo palestino». «No vamos a permitir que se justifique el genocidio en nuestro nombre», han concluido.