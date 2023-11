El Govern pide hablar de «turismo responsable» frente a «mal llamado decreto de excesos»

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha asegurado, tras la reunión de la Subcomisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas, que es «unanimidad» de todos tener que hablar de «turismo responsable y de castigar las conductas incívicas» frente al «mal llamado decreto de excesos». Así se ha expresado el conseller en declaraciones a los medios después de presidir, este lunes, la sesión de la Subcomisión, de la que ha hecho una valoración «muy positiva, sobre todo porque los participantes han tenido la oportunidad de decir lo que piensan y opinan del decreto». En este punto, ha señalado que se ha hablado, durante la jornada, de zonificación, sanciones y, en general, «de diferentes cuestiones que se han puesto sobre la mesa», y que «ahora hay que ordenar y organizar» dichas aportaciones «para hacer el decreto». «Hoy damos el pistoletazo de salida y veremos cuáles serán los términos» del nuevo decreto de turismo responsable, ha insistido el conseller, reiterando, con todo, su compromiso de que en la próxima temporada ya esté modificado.

No «demonizar» el sector

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, uno de los participantes en la reunión de este lunes, ha explicado que en la Subcomisión han hablado todos los sectores vinculados al desarrollo del nuevo decreto y ha opinado que todos están «alineados» hacia «un denominador común», en el que destaca «dar solución a la zonificación injusta». «Es una cosa que hay que arreglar pero no tenemos que demonizar al sector, sino crear un ámbito jurídico que permita tener un ocio dentro de un ámbito responsable», ha expresado el alcalde. Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, ha agradecido la «mano extendida» de la Conselleria para hacer un análisis del resultado del decreto desde su implantación. «Trabajamos desde el sector para erradicar determinado tipo de turismo incívico y esta orientación hacia un turismo responsable es un enfoque muy adecuado, y lo que hay que hacer es un análisis que dé seguridad jurídica a la norma», ha sentenciado. En este punto, ha esperado que, una vez hecho el análisis, permita que en los campos donde no se han tenido resultados esperados se pueda tener una redacción para que sea «más eficiente» el nuevo decreto. De otro lado, preguntada por las inspecciones al sector, Aguiló ha recocido que el hotelero es el que da más cumplimento estricto a la norma y ha considerado que los esfuerzos deberían enfocarse donde ocurre el acto incívico, «que no es dentro de los hoteles».

«Pensamos que ha habido zonas y espacios donde debería haber sido más intensa y que estos cierres cautelares es el camino que hay que seguir, porque tienen efecto ejemplarizante», ha resaltado. Por su parte, la regidora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Neus Mateu Rosselló, ha agradecido haber estado presente en este encuentro con el Govern, en el que han podido expresar sus «preocupaciones y dificultades» a la hora de aplicar el decreto en los últimos años.

«Tiene que ser más en positivo, que sea de turismo responsable y que sirva para que todos los turistas que nos visitan sepan en qué se está trabajando pero sin ser negativo, que no se estigmatice a cuatro municipios cuando puede ser una lucha contra el exceso en todo Baleares, no en una calle sí y otra no», ha matizado la regidora. De su lado, el representante de la asociación de vecinos Arenal-Playa de Palma, Francisco Nogales, se ha comprometido a aportar su «grano de arena» para solucionar los «problemas» que puedan suceder en la zona en relación con el turismo y, en esta línea, ha recordado el programa 'Yo defiendo mi calle', por el que dos personas que conocen «los problemas de la calle» se lo trasladan a la asociación y ellos al Ayuntamiento.

El jefe de Comisaría de la Policía Nacional de Playa de Palma, Javier Santos, ha explicado que, por su parte, han acudido a la reunión de la mano de la Delegación del Gobierno y «en calidad de invitados», ya que apoyan operativamente el régimen sancionador que conlleva la aplicación del decreto de excesos, «sobre todo en zonas de especial impacto turístico». También la secretaria de la Federación de Servicios de CCOO Baleares, Silvia Montejanos, ha valorado «muy positivamente» la reunión, porque les permite participar en la revisión del decreto, y ha dicho darle «mucha importancia» a que la Comunidad sea «un destino turístico seguro». «Los trabajadores del sector también sufren estas consecuencias porque son las personas que dan servicio a este tipo de turista --al incívico-- y conviven con este tipo de incivismo, generándose cierto miedo a determinadas horas», ha asegurado, pidiendo que haya efectivos suficientes para hacer cumplir la nueva norma.