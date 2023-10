Con un ambicioso proyecto, la 'startup' científica mallorquina TrueWorld ha conseguido hacerse con un espacio dentro del campo de la gestión ambiental en tiempo real y la lucha por controlar y reducir la huella de carbono y sus emisiones en el planeta. Años de trabajo se han visto recompensados con el apoyo de entidades de calibre universal como las Naciones Unidas y, más recientemente, el Comité Olímpico Español. De la la mano del COE, manejan un ilusionante proyecto que les permitirá estar en los Juegos de París 2024.

Marco Mendoza es el CEO y responsable de un equipo que presentó sus argumentos y el potencial a desarrollar durante la 'Sport Sustainability Summit 2023', organizada por el COE dentro del evento 'Climate Positive'. En el ámbito olímpico nacional han encontrado un aliado en Manuel Parga, director de Marketing, Recursos Humanos y Responsable de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español, quien ha apostado por este grupo de veintisiete científicos, biólogos, geógrafos, oceanógrafos y demás especialistas que dan forma a un Observatorio Público del Cambio Climático.

Mendoza muestra la información que aporta su software. Foto: Pilar Pellicer

El reto, en palabras de Mendoza, «es crear un gemelo digital de la Tierra», vigilando que los datos no se alteran «saber cuánto contaminan las grandes ciudades o Estados que no facilitan esa información». TrueWorld es miembro del grupo 'Sports for Climate Action' de las Naciones Unidas y colabora con equipos como la Juventus o los Yankees de Nueva York, habiendo contactado ya con el Real Mallorca, el club deportivo de referencia en su base, Baleares.

La pandemia hizo que muchas empresas tuvieran que reinventarse, y el estar en Mallorca por su potencial turístico, les permitió tener una ventaja respecto a otra parte del sector. Fijaron elementos claves de trabajo como ese talento enfocado al turismo, la gestión de áreas marinas y litolares -«en el Mediterráneo somos una referencia», apunta Mendoza-, y en tercer lugar la importancia del deporte. En este punto, remarcan que es «una de las cosas que permite a los jóvenes desalienarse, socializarse y desconectar, sumando a nivel de salud física, pero también mental», destaca el responsable de TrueWorld.

Detalle de la información ofrecida por las estaciones. Foto: Pilar Pellicer

La relevancia del deporte en Baleares es un aspecto que les ha permitido posicionarse, «por lo que lanzar un mensaje de protección medioambiental da un plus», por lo que la tecnología de TrueWorld «reconecta a personas y naturaleza, evitando conceptos como el 'Blue Washing' y derivados o agendas políticas a largo plazo. Nos centramos en cosas que se pueden medir realmente», espeta Marco Mendoza, que define su proyecto como «un observatorio neutral que manda información de diferentes ámbitos», para que pueda ser gestionada y analizada en función de los intereses de quienes la requieren.



En París 2024, TrueWorld tiene clara cuál es su misión: «Queremos que España tenga su primera medalla: en sostenibilidad y transparencia». Para ello, medirán el impacto ambiental y de la huella de carbono en el deporte como sector, de la misma manera que lo hacen con el turismo en Baleares. «El COE quiere implantar un sistema de referencia de cada evento deportivo, que tiene una singularidad. Que en cada uno de ellos haya conexión entre deporte y medio natural», explica Marco Mendoza.



Marco Mendoza, durante el encuentro con esta publicación. Foto: Pilar Pellicer

Porque, tiene claro el CEO de TrueWorld que en el deporte «es donde están las mayores audiencias, que permiten enviar mensajes y nuevas oportunidades», midiendo, además de ese impacto ambiental, el indirecto de las citas deportivas con el fin de sumar para revertir la situación. «TrueWorld es el nexo entre ciencia y tecnología. El deporte es un actor principal, pero también lo son la educación y el turismo».

TrueWorld recibe información de hasta 10.000 estaciones a nivel mundial, en menos de once minutos, que les permiten disponer de datos reales sobre el deshielo, la calidad del aire, el nivel del mar o el aumento de la temperatura terrestre y de los océanos, información que, gracias al software desarrollado, «permite disponer de datos del presente para ver cómo será el futuro, creando modelos productivos», asegura Mendoza.

El proyecto del TrueWorld que ha acogido el COE podría llegar hasta el Comité Olímpico Internacional, lo que les daría una visibilidad de enorme impacto, aunque por el momento, el desafío pasa por «medir la huella de carbono en el deporte a través de las federaciones», yendo de la mano de las territoriales, el CSD y el propio Comité Olímpico Español, con la esperanza de que «esta información pueda democratizarse». Y París 2024 puede ser el mejor escaparate para TrueWorld.