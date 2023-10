Vox propondrá a la Princesa Leonor como hija adoptiva de Mallorca

El grupo de Vox en el Consell de Mallorca propondrá a la Princesa Leonor para que sea declarada hija adoptiva de la Isla con motivo de los Premios, Honores y Distinciones 2024. David Gil, portavoz adjunto de Vox en la institución insular, ha destacado la vocación mallorquina de la Princesa, que ha visitado la isla en varias ocasiones, tanto en su etapa de niña como en su actual condición de heredera al trono de España. Por ello, Gil, ha querido mostrar el compromiso de su formación para en 2024 presentar la candidatura de la Princesa Leonor como hija adoptiva de Mallorca. «Un compromiso al que quisiéramos que se sumara el Partido Popular».

David Gil ha señalado que «la Princesa, ha demostrado su interés por nuestra Isla, por lo que creemos que es un honor que sea declarada hija adoptiva de Mallorca», añadiendo que «somos conscientes de la estrecha vinculación de la Princesa Leonor con Mallorca, por ello deseamos manifestar nuestra gratitud, dando a conocer nuestra propuesta en este día tan señalado, en el que la Princesa Leonor ha jurado la Constitución Española en las Cortes Generales».

Un acto solemne al que no ha acudido el diputado mallorquín de Sumar Més, Vicenç Vidal, siendo el único de los ocho diputados de Baleares que no ha estado presente, una ausencia, que el portavoz adjunto de VOX en el Consell, ha criticado duramente con estas palabras «es intolerante que un servidor público anteponga la ideología secesionista de su formación, ante su responsabilidad institucional. Sinceramente su actitud y no asistencia, deja mucho que desear», ha concluido Gil.