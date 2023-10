Tormenta en Vox. La portavoz parlamentaria Idoia Ribas ha cesado como portavoz adjunto en el Parlament a Francisco José Cardona, que fue uno de los diputados díscolos, que se planteo apoyar el techo de gasto del Govern. El cese ha sido registrado este martes por la mañana en el Parlament. En su lugar, ha nombrado a Sergio Rodríguez.

Este pasado lunes, Vox se desmarcó del PP y decidió no aprobar el techo de gasto de la CAIB, con el que se elaboran los presupuestos, ya que los populares no votaron a favor de su proposición no de ley para que, a partir del próximo curso, pudiera elegirse lengua –catalán o castellano– en el primer ciclo de Primaria y, luego, de manera progresiva extenderla el resto de la etapa escolar.

El PP presentó enmiendas a la citada proposición no de ley, pero por un fallo en el ordenador se registraron poco minutos más tardes del cierre del registro del Parlament. Los populares intentaron incluir las enmiendas en el orden del día, pero el PSIB-PSOE se opuso y no fue posible; el resto de portavoces parlamentarios sí lo aceptaban. Entonces el PP propuso a Vox dejar la proposición no de ley para el pleno de la próxima semana, pero la portavoz de Vox no aceptó.

Madrid tuvo que intervenir

La jornada de este pasado martes fue muy tensa y la dirección nacional de Vox tuvo que intervenir. Según ha podido saber Ultima Hora, dirigentes del partido liderado por Santiago Abascal llamaron a Ribas para decirle que se abstuviesen en la votación del techo de gasto (con eso salía adelante), retirasen la proposición no de ley sobre la lengua y la votasen la próxima semana, con las enmiendas del PP. Sin embargo, Ribas se negó tajantemente. El cesado Cardona y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, eran partidarios de acatar las órdenes de Madrid.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, recordó este pasado martes a Vox que «pensaba que teníamos un pacto». El titular d'Economia aseguró que el techo de gasto no incumple nada del acuerdo con Vox y que, en todo caso, permitirá cumplir buena parte de los puntos.