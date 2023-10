El Parlament da este martes el primer paso para elegir la lengua del primer ciclo educativo

El pleno del Parlament dará este martes el primer paso para que, a partir del próximo curso escolar, «se garantice a las familias del alumnado de Baleares la libre elección de lengua en la primera enseñanza». En realidad, lo que aprobará el Parlament, sólo con los votos del PP y Vox, es una proposición no de ley con este encargo al Ejecutivo, del PP.

La Cámara aprobará otros puntos en relación a este asunto. Así, que el Parlament «inste al Govern a extender la libre elección de lengua a todas las etapas educativas antes de que acabe la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas oficiales». El PP propuso a Vox, y este grupo aceptará hoy martes, eliminar de la propuesta que presentó días atrás las referencias a «ESO, Bachillerato y Formación Profesional», así como que esto ocurra «a partir del curso 20025/2026».

Tampoco se aprobará, tal cual lo había presentado el partido ultra, que se inicien «de manera urgente los trámites necesarios para modificar, o en su caso, derogar cualquier ley o norma que impida la libre elección de lengua de enseñanza en todos los niveles educativos». Lo que la Cámara aprobará esta mañana (salvo una ruptura que ayer no estaba en el guión) difiere un tanto. Es lo siguiente: «El Parlament insta al Govern a desarrollar todo el despliegue reglamentario y normativo pertinente para la libre elección de lengua en el primer ciclo de la enseñanza para el curso 2024/2025».

PSIB y Més en contra

Este lunes se vivió en la Cámara el habitual tira y afloja entre los dos partidos, Vox y PP, en cuestiones lingüísticas. La estrategia es siempre la misma: el partido ultra presenta una propuesta de máximos, el PP dice que no la comparte, que sus límites serán siempre el Estatut y la Llei de Normalització Lingüística y plantea unas enmiendas.

Tanto para el PSIB como para Més per Mallorca, todo este tira y afloja entre ambos partidos sólo sirve para visualizar un PP «totalmente entregado» a Vox en materia lingüística. Según el socialista Iago Negueruela: «El PP tendría que votar en contra de la iniciativa y no presentar enmiendas que sólo sirven para blanquear a Vox». El socialista entiende que «están rompiendo consensos históricos». Y recordó que su partido ya ofreció votos al PP para evitarlo. Marta Carrió (Més per Mallorca) se mostró tajante: «En cien días de Govern, el PP ha hecho más daño a la lengua que en 40 años» y dijo que el conseller Vera (Educació) está por «el apartheid lingüístico».