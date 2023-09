Las cinco estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Mallorca estarán abiertas, además de entre semana, varios sábados de septiembre y octubre, con el objetivo de reducir todavía más la lista de espera, que ahora llega hasta los 35 días. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha visitado las obras de la nueva estación que se construye en el polígono de Son Bugadelles de Calvià.

Las dos estaciones de Palma, la de Manacor, la de Inca y el punto móvil de Magaluf estarán en funcionamiento a partir del sábado 23. Asimismo, darán servicio los días 30, 7 y 21 de octubre. Con estas cuatro jornadas, el gobierno insular calcula que se podrán incrementar 2.400 citas que reduzcan la lista de espera. No se han podido habilitar más sábados por la falta de disponibilidad del personal que trabaja para la empresa concesionaria que presta el servicio.

«Desde el primer minuto uno de nuestros objetivos ha sido trabajar por reducir las listas de espera y, con la prórroga del contrato de la estación móvil de Magaluf, la ampliación del servicio los sábados, y la nueva estación que hoy visitamos en Son Bugadelles, más la que construiremos en Campos, conseguiremos que los mallorquines no tengan que estar meses esperando para pasar la ITV», ha afirmado Galmés. El presidente ha recordado que cuando llegaron al gobierno insular, en julio, la lista de espera superaba los 50 días. Asimismo, ha asegurado que en breve se licitará un nuevo contrato para la concesión de la ITV que incluirá mejoras en el servicio.

De izquierda a derecha, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sostiene un plano junto al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio.

El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicado que las motos son los vehículos que tienen más problemas a la hora de pasar la ITV porque en los últimos años el número de personas que tienen una ha aumentado mucho en Mallorca. Por este motivo, su equipo trabaja en abrir dos líneas nuevas en la estación de Calvià y en la de Palma II (Can Pastilla). Rubio ha recordado que la continuidad del servicio de la estación móvil de Magaluf, que el anterior equipo de gobierno no renovó y acabó cerrando por un corto periodo, permitió habilitar unas 7.000 citas más desde julio.

Las obras de la nueva estación de Son Bugadelles ya están en la recta final. El coste de su construcción, impulsada la pasada legislatura por el Pacte, es de 1,9 millones de euros y está previsto que entre en funcionamiento el año que viene, una vez haya pasado todos los trámites de homologación, de final de obra y las licencias para dotarla de personal y maquinaria. Tendrá una capacidad de 8.000 inspecciones semanales, el doble que la estación móvil de Magaluf, y dispondrá de cuatro líneas, dos de las cuales serán para vehículos pesados y otra para motos. La estación se ha construido en un solar cedido por el ayuntamiento, mediante una concesión administrativa, cediendo el uso al Consell para la explotación de la ITV durante 35 años, prorrogables a 50.