Este año va a ser de récord para los ingresos de los hoteleros de Balears y de eso tenemos que alegrarnos todos, porque aquí vivimos del turismo, y eso no lo va a cambiar más que un negro futuro en el que las Islas lleguen a ser un territorio abrasador donde ya nadie encuentre placer en venir a tumbarse al sol. Pero eso es otra historia. En 2023 las cosas parece que no pueden ir mejor... para los hoteleros, porque ya sabemos que esas ganancias no se van a ver reflejadas en los salarios de las personas que trabajan en el sector turístico, con lo que, siguiendo la cadena, esos empleados tampoco consumirán más beneficiando así a otros sectores.