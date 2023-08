El 2023 es sin duda el año en el que el transporte público ha pulverizado todos los récord de usuarios en Baleares. En este escenario lo esperable sería que hubiera un menor tráfico de vehículos en las carreteras de Mallorca, pero lo cierto es que al comprobar las lecturas de las estaciones de aforo instaladas por el Consell la legislatura pasada no solo no se refleja un descenso del tráfico sino que se registra un aumento de la intensidad media diaria de vehículos que circulan en las principales carreteras del corredor del tren (tanto en la de Inca como en la de Manacor).

En opinión de los expertos esto se debe a distintos factores. De una parte el aumento de la población en Baleares, de otra, al aumento de la flota de vehículos de rent a car que recorren las principales carreteras de Mallorca este verano. Así lo explica Víctor Tascon de la plataforma Please, creada en 2017 con el objetivo de promover la convivencia en la carretera y minimizar el riesgo de accidente. «Está claro que el tren tiene que ayudar a despejar las carreteras, pero la realidad es que en Mallorca tenemos una red ferroviaria pequeña. La estacionalidad es además muy grande y todo junto hace que la situación se desborde», dice Tascón.

«Es difícil hacer valoraciones con dos premisas tan claras, por una parte el aumento de residentes, y por otra el aumento de la flota de alquiler. El aumento de la actividad económica provoca también un incremento del número de autocares y camiones que circulan por nuestras carreteras. Nadie se ha tomado la molestia de meter todo en la balanza por lo que no existen estudios oficiales», añade el presidente de Please.

Desde su punto de vista «cualquier esfuerzo que promueva el uso del tren quita vehículos de las carreteras». «Muy probablemente si el tren no fuera gratuito la intensidad media de vehículos en las carreteras de Mallorca habría crecido todavía más este verano», concluye. La gran pregunta es ¿qué ocurrirá cuando se acabe la gratuidad?

El tramo más transitado de la carretera Ma-13 (carretera de Inca) es el de las inmediaciones de Palma. Actualmente registra una intensidad media de 110.743 vehículos diarios cuando en 2022 la cifra se situaba en 100.256 euros. El tramo más transitado de la Ma-15 (carretera de Manacor) también está en las inmediaciones de Palma. En 2022 registró una intensidad media de 31.543 vehículos. En estos momentos esta cifra sube a 33.543. Por la carretera, como bien advierte el presidente de Please, no solo circulan turismos particulares sino también numerosos vehículos de alquiler.

La patronal del alquiler de vehículos confirma que este año ha incrementado notablemente su flota en la Isla. «En 2021 sufrimos una falta de stock. Aunque no se ha recuperado del todo, la recuperación ya se comienza a notar este año. En 2022 circulaban 70.000 vehículos de alquiler y este año hablamos de 90.000 vehículos de rent a car», explica Ramón Reus, presidente de la Agrupación Empresarial del Alquiler de vehículos sin conductor de Baleares (AEVAB). Recuerda que, en el verano de antes de la pandemia había 120.000 vehículos de alquiler circulando por las carreteras de las Islas.

«Si no ponen topes a la exportación de vehículos y el mercado es libre se podría recuperar e incluso superar esta cifra. Hay muchas empresas que antes compraban con un descuento de un 30% (para compras de más de 2.000 vehículos) y ahora no pueden hacerlo por la rotura de stock. Con la crisis de suministros no se dan esas ofertas», dice Reus. El presidente de la patronal muestra su preocupación por la «mala imagen» que dan algunas multinacionales que «compran para exportar». «Compran a bajos precios, pagan el impuesto en la Península, hacen la temporada en Baleares anunciando los vehículos a precios irrisorios que luego aumentan con suplementos para acabar vendiendo en octubre», relata.

Por lo que respecta al aumento de la población las cifras hablan por sí solas. Según los registros del Institut Balear d’Estadística (Ibestat), Baleares cerró el pasado mes de mayo con 1.793.952 personas de forma simultánea en las Islas. Son 60.000 más que en el mismo mes del 2022 y casi 70.000 personas más que en 2019 (el verano anterior a la pandemia). Todas las islas han recibido más presión humana este año, pero el aumento es más pronunciado en Mallorca que contabiliza 1.629.775 de personas (casi 100.000 más que en 2022). Cabe recordar además que hace un año Mallorca ya batió el récord absoluto de presión humana de su historia. Si la progresión sigue como hasta ahora la cosa aún puede empeorar.

Por lo que respecta al transporte público, junio es el mes con mayor número de usuarios en todos los recuentos históricos del tren en Mallorca. En 2021 el ferrocarril público transportó a 3,7 millones de viajeros (318.070 en junio). En 2022 ganó casi dos millones de viajeros con un recuento anual de 5.674.562 pasajeros de los que 451.026 viajaron en el mes de junio. Junio de 2023 pulverizó todos los récord históricos con 685.368 pasajeros. Son más de 200.000 viajeros más que en junio de 2022 que cerró con 451.026 usuarios).