El gasto en la oferta de restauración en las zonas no turísticas de Mallorca cae un 20 %

Bares, cafeterías y restaurantes ubicados en las zonas no turísticas de Mallorca, caso de las barriadas de Palma más allá del centro y de muchos municipios la Part Forana, han visto cómo el gasto de los residentes en los meses de mayo y en lo que llevamos de junio «ha caído un 20 % respecto al pasado año, principalmente por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación», afirma el presidente de Restauración CAEB-Mallorca, Alfonso Robledo. La patronal es tajante, ya que enfatiza que «hay empresas que lo están pasando mal, porque no pueden repercutir el incremento de los costes energéticos ni el encarecimiento de los productos en el precio de las consumiciones en bares, cafeterías y restaurantes».

Robledo añade que los pueblos del interior «son los grandes perjudicados por esta evolución de la pérdida de poder adquisitivo de sus consumidores tradicionales». Puntualiza que la realidad que vive la oferta de restauración en los enclaves no turísticos «es completamente diferente a los turísticos porque los visitantes asumen con normalidad los extracostes que se les aplican en las bebidas, comidas y aperitivos». Restauración CAEB-Mallorca resalta que «la alegría que imperaba hace uno o dos años pese a la pandemia, ahora es todo lo contrario». Para su presidente la reducción de las consumiciones o la petición de productos más baratos «es la tónica general esta temporada y esperemos que no siga así durante el final de junio, en julio, agosto y septiembre».

Costes

Para Robledo es complejo visualizar la realidad económica que viven la empresas que dependen de los residentes. «Ver su actividad empresarial contrasta con la de los empresarios que tienen sus negocios en las zonas de primera línea de playa o enclaves turísticos tradicionales. Las subidas de precios de los productos y los costes energéticos, principalmente derivados por la insularidad, va a pasar factura este año», puntualiza. Las empresas de restauración no turísticas, ante esta coyuntura, según señala, «están haciendo auténticos equilibrios, porque no pueden subir los precios en el porcentaje que ellos quisieran, para así no operar a pérdidas».

Es una situación que «es generalizada en muchos pueblos del interior, porque subir un producto 10 o 20 céntimos en un bar, cafetería o restaurante de pueblo, es algo inasumible para muchos residentes que están haciendo encaje de bolillos para llegar a final de mes». Es por ello, que resalta que los costes de insularidad tienen que paliarse de una forma «más efectiva e impactante» para el pequeño y mediano empresario de restauración de Mallorca y de resto de islas. Muestra su preocupación porque habrá empresas de restauración que no podrán afrontar esta situación.

Punto de vista La economía de la otra Mallorca Germà Ventayol Ver los bares y restaurantes abarrotados del centro de Palma o de las zonas turísticas oculta otra realidad, la de los establecimientos de barriada y del interior de la Isla. Esta clientela local acusa los efectos de la inflación y el bolsillo ya no da para más. Es por eso que cuando Sánchez se vanagloria de sus éxitos económicos, me huelo que hay mucho ciudadano que reniega, que la suya es una realidad muy distinta a la de las grandes cifras.