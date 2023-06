La compañía Uber ha solicitado ayuda a las autoridades de Baleares para atajar la «escalada» de agresivas presiones sobre sus conductores por parte de determinados taxistas. Esta petición se ha producido tras un último episodio de hostigamiento a los profesionales de la empresa norteamericana -recién desembarcada en Mallorca- en el núcleo turístico de Peguera, en el municipio de Calvià.

«Nos entristece que una parte del sector del taxi en Mallorca esté recurriendo al acoso hacia los conductores de VTC que usan nuestra plataforma», señala la empresa en un comunicado en el que además pide amparo a las autoridades. «Rogamos la colaboración de las autoridades locales para evitar la escalada de este tipo de intolerables acciones».

Un vídeo que se difundió ayer miércoles en las redes sociales -y que fue avanzado por la web de Ultima Hora-, muestra la tensión existente entre un chófer de Uber y un grupo de taxistas frente a una parada, tras un servicio en Peguera.

El primero es interceptado en su furgoneta y tiene que mostrar su ruta de servicios, mientras se escucha que alguien dice: «Esto va a acabar mal, va a acabar muy mal. Vamos a quemar coches...». La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen muy de cerca los rifirrafes entre los dos colectivos para evitar estallidos de violentos.

La fecha exacta en que fue grabado el vídeo no ha trascendido, aunque parece ser que es de estos últimos días. Cuando detienen al chófer, se escucha en el audio que le preguntan: «¿No sabes que no puedes dar vueltas?». El interpelado contesta que no, y aunque al principio no le creen, posteriormente otro de los supuestos taxistas lo reconoce: «Esta es la primera vez que pasa, es verdad. Pero tus compañeros han pasado». «¿Adónde vas?», le interrogan, al tiempo que él contesta: «Vengo de Peguera».

Finalmente, al conductor le dejan marchar, mientras de fondo se escuchan algunas amenazas. En los últimos días, la tensión entre profesionales del sector del taxi y conductores de Uber ha sido patente en distintos enclaves de la Isla.

Estas tensiones se iniciaron nada más anunciarse la llegada de la nueva flota de vehículos de Uber a la isla, con varios representantes del sector del taxi visiblemente molestos con el desembarco. La primera jornada de actividad de la empresa, la semana pasada, fue de hecho seguida muy de cerca por la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, presidida por Biel Moragues, la cual comprobó que la compañía incumplió la obligación de respetar los 30 minutos previos a la contratación que exige la normativa vigente en Balears. Debido a ello, reclamó a la Conselleria de Mobilitat «actuaciones inmediatas».