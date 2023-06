Un vídeo que se ha difundido este miércoles en las redes sociales muestra la tensión existente entre un chófer de Uber y un grupo de taxistas frente a una parada, tras un servicio en Peguera. El primero es interceptado en su furgoneta y tiene que mostrar su ruta de servicios, mientras se escucha que alguien dice: «Esto va a acabar mal, va a acabar muy mal. Vamos a quemar coches...».

La fecha exacta en que fue grabado el vídeo no ha trascendido, aunque parece ser que es de estos últimos días. Cuando detienen al chófer, se escucha en el audio que le preguntan: «¿No sabes que no puedes dar vueltas?». El interpelado contesta que no, y aunque al principio no le creen después otro de los supuestos taxistas lo reconoce: «Esta es la primera vez que pasa, es verdad. Pero tus compañeros han pasado».

«¿Adónde vas?», le interrogan, al tiempo que él contesta: «Vengo de Peguera». Finalmente, al conductor le dejan marchar, mientras de fondo se escuchan algunas amenazas. En los últimos días, la tensión entre profesionales del sector del taxi y conductores de Uber ha sido patente en distintos enclaves de la Isla.