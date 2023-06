Nona Agawin, profesora titular de Biología en la UIB, es la presidenta del congreso internacional de la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO), que ha reunido esta semana (finaliza hoy) a más de 2.300 investigadores de 70 países en el Palau de Congressos. Para Agawin, «el congreso está siendo todo un éxito. Todos los participantes han expresado su satisfacción con la organización y el desarrollo. Todo esto resulta muy importante para Palma, que ha quedado situada en el mapa internacional y de prestigio de los congresos científicos, más allá de exposiciones de coches. No podemos olvidar que, para esta edición, ASLO ha elegido Palma por encima de ciudades como Roma o Viena».

La investigadora señala que «en el congreso se habrán desarrollado más de cien sesiones, destacando el papel de los científicos para resolver los problemas de la sociedad. Se trata de conocer los problemas y solucionarlos, y saber lo que funciona y lo que no, además de divulgar y transferir conocimientos. Más allá de la protección y la preservación, en el congreso también se abordan la restauración y la resiliencia. El cambio climático y la contaminación masiva son algunos de los denominadores comunes en las cuestiones analizadas». Noticias relacionadas El congreso científico ASLO recoge 407 noticias de ‘Ultima Hora’ sobre torrentes Palma acogerá en junio el mayor congreso internacional del mar ASLO Aquatic Sciences Meeting Asimimo, Agawin destaca que «los participantes han quedado encantados con Palma en las actividades de fuera del congreso. Muchos de ellos han recorrido la ciudad en bicicleta. También se ha organizado una actividad de divulgación entre alumnos del Colegio San Cayetano». El congreso de ASLO se organiza cada dos años, alternando la celebración en Estados Unidos y en el exterior de ese país. En 2021, por la pandemia, fue virtual con la participación de unos 1.700 investigadores, 600 menos que en Palma. Nona Agawin indica que «un congreso presencial es mucho mejor, pero hay que tener en cuenta la preocupación de numerosos participantes por la huella de carbono que supone, por lo que se busca la mayor sostenibilidad y el menor impacto ambiental posible». El apunte Organización de instituciones locales Cuarenta investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) participan en el congreso de ASLO, uno de los más importantes del mundo en oceanografía y sistemas acuáticos. El Centre Oceanogràfic (IEO), la UIB, el Imedea y el SOCIB participan en la organización.