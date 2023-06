El estudio ¿Cómo son representados los torrentes por los medios de comunicación? La influencia de una inundación catastrófica (el título original es en inglés), con Pablo Rodríguez, Cels García y Cristòfol Rotger (UIB) como autores, cuantifica y analiza las noticias aparecidas en Ultima Hora referidas a torrentes durante 25 meses, los 12 anteriores a la torrentada de Sant Llorenç y los 12 posteriores, con octubre de 2018, fecha de esa trágica inundación, como mes central. El trabajo será presentado mañana en el congreso internacional de la Association for the Sciences of Limology and Oceanography (ASLO) 2023, que se desarrolla en el Palau de Congressos con la participación de más de 2.300 investigadores.

Rodríguez explica que «hemos analizado el papel de la prensa y su influencia en la opinión pública y en las actitudes sociales ante los torrentes. En el rastreo, hemos encontrado en Ultima Hora 407 noticias sobre torrentes, de las que el 33 % corresponde al mes de las inundaciones de Sant Llorenç». Para Pablo Rodríguez, investigador postdoctoral en el Departament de Geografia de la UIB, «la primera conclusión es que unas inundaciones como las de Sant Llorenç marcan las noticias sobre torrentes, aunque también las hay relacionadas con la ecología, los recursos hídricos, la calidad del agua, la relación con otros ecosistemas, los acuíferos y la costa. El 65 % de las noticias se refiere a riadas y riesgos de inundación. Del total de éstas, el 60 % corresponde a inundaciones ya pasadas y el 10 % a riesgos futuros. Solapándose, el 25 % habla de pérdidas humanas y el 33 % se refiere a pérdidas materiales». El investigador señala que «los sucesivos aniversarios de la torrentada de Sant Llorenç reavivan las noticias sobre torrentes. Éste es un aspecto positivo, pues se crea una memoria colectiva y se recuerdan los riesgos de una gestión no adecuada de los cauces y sus entornos, así como las causas de las inundaciones». Los vertidos de torrentes en las costas son tratados como un problema específico de estas últimas, no de los primeros. Según Rodríguez, «si hay un vertido contaminante en la costa a través de un cauce, no se destaca el problema que sufre el torrente, pues, en general, no se le considera como ecosistema. La prensa presta más atención a las costas. La relación entre torrentes y costas supone el 20 % de las noticias». Finalmente, el investigador destaca que «sólo el 7 % de noticias trata la ecología de los torrentes. También existe una consideración general de que el caudal que llega al mar es un agua que se pierde, cuando lo que hace es completar su ciclo y cumplir con una importantísima función biológica en los torrentes y sus riberas. Sólo hay dos noticias que relacionan torrentes e infiltración de agua en los acuíferos». El apunte Información sobre zonas inundables Rodríguez indica que «es muy importante el derecho a la información sobre las zonas inundables, donde en su momento se hicieron construcciones sin tenerlas en cuenta. Los residentes deberían saber convivir con un riesgo que va a aumentar con el cambio climático».