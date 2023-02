Mallorca se vuelca con Turquía: «La gente ha hecho piña y ha sido impresionante»

Los 2.938 que separan Mallorca de la provincia de Hatay, epicentro de los terremotos en Turquía, no ha sido obstáculo para que los mallorquines se vuelquen en la ayuda humanitaria. Las terribles escenas que han trascendido por medios de comunicación y redes sociales han movilizado a la sociedad de la isla. La iniciativa de Sadi Gocken, turco residente en Mallorca, ha logrado recopilar en tan solo cinco días dos trailers con hasta 65 palets que este martes embarcarán hacia Barcelona con Turquía como destino final.

«La gente ha hecho piña y ha sido impresionante», decía Sadi este martes por la mañana, visiblemente emocionado al ver la gran cantidad de productos básicos que se acumulan en la nave del polígono de Can Valero. Decenas de personas se han acercado en la última semana aportando mantas, ropa de abrigo, comida en conservas, medicinas, productos de higiene, pañales... «Ha venido gente de todo tipo, mayores, jóvenes, de Palma, de pueblos...», indica el mismo. Sobre todo, ha sido en los pueblos pequeños en los que más movilización ha habido. «Nos han mandado varias furgonetas llenas de ayuda de Algaida o de Petra, y han tenido que hacer varios viajes de ida y vuelta porque no les cabía todo lo que habían recogido entre los vecinos». Su móvil aún no deja de sonar. La campaña finalizó este lunes, pero aún muchos mallorquines contactan con él o se acercan a la nave para realizar más donaciones. «Les tenemos que decir que no, porque no nos cabe más», lamenta.

Sadi nació en Estambul, pero gran parte de su familia en una de las zonas más afectadas, la provincia turca de Hatay, lo que le llevó la pasada semana a organizar una campaña de recogida de ayuda humanitaria con la ayuda de la asociación «Somos uno más» y de varias empresas mallorquinas que se han volcado con la causa. Mallorca Logispeed les ha prestado la nave del polígono para almacenar los productos que iban llegando y la distribuidora Rotger ha aportado trailers para transportar la mercancía hasta el Consulado turco de Barcelona, desde donde se trasladará a los equipos de ayuda que trabajan sobre el terreno en Turquía.

Han sido necesarios dos trailers para llevar todo lo recogido hasta el puerto. Foto: Pilar Pellicer.

Más de 40.000 fallecidos

Se cumplen dos semanas de la catástrofe de los dos terremotos en Turquía y Siria y la cifra oficial de fallecidos asciende ya a más de 40.000, pese a que aún quedan muchos escombros que retirar. Por si fuera poco, en la pasada noche un un nuevo terremoto, de 6,4 grados, ha vuelto a sacudir la misma zona afectada. Los familiares de Sadi, con los que ha hablado este martes por la mañana, están, afortunadamente, a salvo. «Estaban en casa cuando empezó el terremoto. Como este ha sido más cerca de la superficie de la tierra, se ha notado mucho más intenso. Ha durado entre 20 y 30 segundos. Se han puesto a cubierto por si se derrumbaba el edificio y cuando ha parado, han salido a la calle. Mi hermano ha cogido el coche y ha pasado la noche en un descampado», explica Sadi.