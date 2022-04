La portavoz adjunta de Unidas Podemos (UP) en el Parlament balear, Esperança Sans, ha afirmado que «los intereses de la gente están por encima de cualquier juego electoralista y político», ante el anuncio de Més per Menorca de dar por finalizado el acuerdo de gobierno en el Consell insular. En una rueda de prensa ofrecida este lunes, previa al pleno del Parlament, Sans ha reivindicado el perfil «responsable» de su partido para que salga una «ley correcta, con todas las garantías y sin dudas jurídicas».

«La Ley de Reserva de la Biosfera es un proyecto trabajado por todos los partidos del pacto de gobierno del Consell de Menorca y existe el compromiso para que esta ley salga adelante y se apruebe», ha resaltado la portavoz de la formación morada. Para Sans, el único «matiz» que existe, que «no hace comprensible la salida del equipo de gobierno de Més per Menorca», es que hay «una serie de cuestiones jurídicas que se tienen que terminar de pulir en la isla de Menorca». Preguntada por el tweet que emitió este domingo el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, en el que calificaba de «farsantes» a los partidos que integran la coalición de gobierno en Baleares, con motivo de la suspensión del pleno para aprobar dicha ley, Sans se ha remitido a la portavoz de UP en Menorca, Cristina Gómez, y ha incidido que desde su partido se dedican a «trabajar» y «las reacciones que se viertan en las redes sociales no nos interesan». «Si hay unas cuestiones jurídicas que se tienen que afinar, nuestra responsabilidad como legisladores y la del Consell de Menorca, como órgano que tiene potestad para trasladar leyes al Parlament, también es la de que sean leyes lo más esmeradas posibles, para que se puedan poner en marcha desde el minuto cero de su aprobación», ha indicado la portavoz adjunta.

Guerra en Ucrania

La representante de UP en el Parlament además ha detallado algunas de las materias sobre las que versará el paquete de medidas, que presentará el Govern al pleno de este martes para mitigar las consecuencias de la guerra en Ucrania. En ese sentido, ha asegurado que se trata de un Decreto Ley que es un «escudo social y verde», que tratará de «complementar» las ayudas aprobadas en el Congreso. Por eso, se han desarrollado una serie de medidas de carácter «urgente y excepcional» para acoger a personas desplazadas, con el objetivo de que «tengan acceso a una vivienda digna». Junto a estas iniciativas, se han puesto en marcha otras en el apartado económico para que el incremento del coste de las energías «no generen una subida del precio de las tarifas del transporte público».

Al mismo tiempo, se pretende «agilizar» la tramitación de estas ayudas y subvenciones. «Es reseñable la consecución del derecho de autoconsumo energético, ya que veníamos de las políticas del PP del 'impuesto al sol', y con el gobierno progresista todo el mundo tiene derecho a poner placas y contribuirá a rebajar la factura a bajar la factura eléctrica», ha destacado Sans.