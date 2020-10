Empieza la cuenta atrás en la Fàbrica Ramis, el escenario que acoge esta tarde la final de Connect’Up Grow 2020. El programa de emprendeduría balear organizado por el Grup Serra y patrocinado por CaixaBank da por finalizada la tercera edición con este acto de clausura. Una aventura innovadora que empezó en 2018 con el objetivo de incentivar la innovación en el mundo emprendedor de Baleares, y que cuenta con la colaboración de una potente lista de entidades, empresas e instituciones.

El concurso de emprendeduría ha ido evolucionando desde sus orígenes a lo que es hoy: Connect’Up 2018 arrancó con una visión muy optimista. Se presentaron más de 200 proyectos y requirió de una dura selección. El primer premio fue para Noelia Márquez y Patricia Aymà por su proyecto VEnvirtotech que convierte los residuos en bioplástico gracias a bacterias que además purifican el agua.

En 2019 llegó una nueva edición con importantes novedades y premios. Se establecieron dos nuevas categorías, Start (proyectos en fase semilla o empresas con un máximo de 3 años de antigüedad) y Grow (empresas consolidadas con un proyecto de innovación). Connect’Up 2019 puso en marcha un intenso programa formativo en el que un grupo de expertos forman a ambas categorías para afinar sus proyectos ante la final. Hustle Got Real se alzó como ganador de la categoría Start 2019. La empresa desarrolló un software que permite a cualquier persona o empresa poner a la venta productos sin la necesidad de contar con stock, que permanecería en manos del proveedor. En la categoría Grow 2019 la empresa Inn Sampol quedó en primer lugar por su idea innovadora: apuesta por un cambio radical de la cultura de la compañía. De ser solo unas pocas personas que innoven, a que lo haga toda la empresa.

Este año, Connect’Up 2020 trajo consigo más novedades. Tona Pou y Marvin Singhateh han sido los coordinadores de esta tercera edición con la misión de poner en contacto a los emprendedores con empresas colaboradoras. Un intenso programa formativo y de mentoring y una potente unión insular han sido algunos de los ítems de esta tercera edición.

El pasado 2 de octubre, tuvo lugar la final de la categoría Start 2020. El proyecto Rem Exerience de Andreu Florit y Rafael Rafi se alzó con el primer premio, y esta noche, por fin se conocerá el ganador de la categoría Connect’Up Grow 2020. Tras escoger las candidaturas finalistas, los equipos seleccionados han seguido un programa de consultoría y mentorización de la mano de empresas consolidas como Go Consulting, Motivapedia, Sales & Fit, Processing Smart, Talents Do o la experta en comunicación Xesca Vidal, además de contar con el apoyo de entidades como SECOT y la Fundació Bit entre otros. Los seis finalistas son una muestra del talento presente en el tejido empresarial del Archipiélago con un objetivo claro: que el motor de la innovación balear no se detenga.

El equipo ganador de Connect’Up Grow podrá disfrutar de un viaje para cuatro personas. Además, alzarse con el primer premio supone una importante difusión del proyecto y un empujón de la innovación.