Autoritat Portuària tiene 13 peticiones de escalas de cruceros para octubre

Después de un cese total e ininterrumpido en la llegada de cruceros turísticos a Palma desde la entrada en vigor del estado de alarma a mediados del pasado mes de marzo, la Autoritat Portuària de Balears (APB) prevé para el próximo mes de octubre reanudar esta importante actividad turística, con un total de 13 escalas. Sin embargo, estas visitas no están aseguradas. Según la APB se trata de peticiones que deben solicitarse a Puertos del Estado y que requieren de una autorización del Ministerio de Sanidad. Por el momento no hay constancia de que ninguna escala que prevé recalar en Palma el próximo mes haya cumplimentado todo el procedimiento.

Se da la circunstancia de que desde el establecimiento del estado de alarma, este tráfico en el puerto de Palma ha registrado un descenso del 100 por 100. Así, las únicas visitas contabilizadas el presente año corresponden al periodo que va desde el 1 de enero al 14 de marzo. En este sentido y hasta el momento actual, el descenso es del 90 por ciento, con 39 visitas frente a las más de 450 contabilizadas en los nueve primeros meses de 2019.

Por lo que concierne al movimiento de cruceristas, este año han sumado 150 mil frente al 1,7 millones de 2019. Desde el mes de julio y ante los datos favorables en casos de contagio por la pandemia, algunos países como Italia y Alemania han reactivado esta actividad en el Mediterráneo y el Báltico, respectivamente. Es el caso de MSC y Costa por parte del país transalpino, con visitas a puertos italianos y a Grecia. Y también a cargo de Mein Schiff, Hapag Lloyd y Aida por parte del país germánico, con cruceros sin escalas y a países de bajo riesgo.

España y especialmente Baleares, dado el elevado índice de contagios, muy superior a todos los demás países de Europa, junto a los requerimientos por parte de Sanidad en materia de esta actividad, han determinado el alejamiento hasta ahora de todos los cruceros de nuestras costas.

Los buques que han formalizado la petición de escala en octubre y están pendientes de confirmación a día de hoy son los siguientes: Allure of the Seas, Celebrity Eclipse, Costa Smeralda, Europa 2, Berlin, Jewel of the Seas, World Explorer y Costa Diadema. Según un estudio elaborado por la APB, la UIB, y la Cámara de Comercio, la actividad de los cruceros turísticos generó en Palma un beneficio económico de 224 millones de euros. El cese total de la actividad durante los últimos seis meses ha supuesto unas pérdidas millonarias tanto para el sector, como a la oferta complementaria y comercios vinculados, sin precedentes históricos.

Palma ha perdido dos millones de cruceristas este año

Palma debía registrar este año cerca de 600 visitas y más de dos millones de turistas llegados a bordo de cruceros, con una actividad incesante, de haberse cumplido las previsiones. Estas perspectivas se truncaron a medidos de marzo, fecha desde la cual esta actividad está prohibida en los puertos del Estado. La pandemia provocó la suspensión de todos los cruceros programados y las navieras se han visto obligadas a posponer sus planes a medida que los contagios por coronavirus evolucionaban al alza.