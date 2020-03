Una trabajadora de Son Espases critica a la EMT por quitar líneas

Una auxiliar de enfermería del hospital de Son Espases critica que la EMTno ofrezca servicio de las líneas de bus 29 y 39 los domingos.

«Llamé a la empresa y me dijeron que han reducido muchas líneas de autobús por la situación actual, pero cuando pregunté porqué no circulaba tampoco el número 29 no supieron contestarme», lamenta esta trabajadora, que prefiere omitir su nombre.