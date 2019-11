Desvelado el misterio de las botellas rojas en Mallorca

Se desvela la incógnita. Algo más de dos días después de que empezaran a aparecer en distintos puntos de Mallorca unas misteriosas botellas con un líquido rojo que simulaba ser sangre, acompañadas del lema Seguiu en silenci, este viernes hemos conocido a los artífices de una acción que ha motivado la curiosidad de muchos, dentro y fuera de la Isla.

El Moviment Feminista de Mallorca alza la voz ante una realidad aplastante e insultante. «En Artà, Bunyola, Petra, Andratx, Sineu, Pollença, Sencelles, Lloseta, Inca, Alaró, Biniamar o Palma han aparecido botellas. Porque este año los feminicidios han vertido 450 litros de sangre, pero también sufrimos la brutalidad de todas las violencias machistas. Seguís en silencio y no aguantamos más», ha escrito en Twitter el perfil de esta organización feminista.

«Debéis romper el pacto de silencio patriarcal. Si no las violencias machistas no cesarán. Porque cuando calláis sois cómplices y lo perpetuáis. Por ello, este #25N2019 paremos el terrorismo machista, dicen, en referencia al Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, que se reivindica en la mencionada fecha.

Las feministas de Mallorca aportan algunos datos más para respaldar su iniciativa. Por ejemplo, que algunas registros cifran en 1.076 los asesinatos de mujeres en el Estado desde 2010. «Sólo en 2019, 90 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres. Y no sólo nos matan. Desde el caso de La Manada en los San Fermines de 2016, se han contabilizado 155 violaciones en grupo».

Según indican, una de cada diez mujeres en el ámbito europeo han sido víctimas de violaciones, y la mitad han sufrido acoso en el trabajo. Se experimenta un repunte de los crímenes contra la integridad sexual de casi el 20 por ciento en el presente año con respecto al ejercicio anterior, y eso que según las feministas solo un reducido porcentaje de las violaciones se denuncian.

Por todas estas realidades las feministas de Mallorca llevarán a cabo un programa de actividades a lo largo y ancho de la Isla. Finalmente animan a participar en las manifestaciones con motivo del mencionado día, primero en una convocatoria «no mixta» que consistirá en una marcha de antorchas nocturna por Palma el día 24 de noviembre, y al día siguiente con una transversal, a las 19.00 horas en la plaza de España.