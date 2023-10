Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 19.00 horas cerca de la plaza Sainctelette de Bruselas. El autor del tiroteo había publicado varios vídeos en Internet que acreditarían la hipótesis terrorista, en los que entre otras cuestiones se identifica como miembro del grupo terrorista Estado Islámico y aboga por «vengar a los musulmanes».

Un portavoz de la Fiscalía ha confirmado ante la prensa la difusión de un vídeo en plena huída del lugar de los hechos, en el que, según recogen medios belgas, alude a víctimas suecas y sugiere que esta dispuesto a morir por la causa.

Las dos víctimas son de nacionalidad sueca y llevaban una camiseta de la selección de fútbol sueca, ya que esta tarde se juega el partido entre las selecciones de Bélgica y Suecia. Además de las dos personas fallecidas, la Fiscalía también ha informado de una tercera víctima que ha resultado herida. Se trata de un taxista que permanece fuera de peligro.

El atacante, huido

El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en un ciclomotor. El Centro Nacional de Crisis del Gobierno belga ha anunciado que eleva a 4, el máximo, el nivel de amenaza terrorista para la región de Bruselas-Capital en respuesta al incidente en el que habrían muerto al menos dos personas por disparos de un individuo. «Nivel de amenaza 4 para la región de Bruselas-Capital. Se requiere una mayor vigilancia. Evite desplazamientos innecesarios», ha publicado el Centro Nacional de Crisis.

Suspendido el Bélgica-Suecia

El partido de la fase de clasificación para le Eurocopa de 2024 entre Bélgica y Suecia en Bruselas ha quedado suspendido, con 1-1 en el descanso, y no se reanudará por motivos de seguridad después delo ocurrido el centro de la capital, no muy lejos del estadio Rey Balduino. El partido no se reanudó tras el descanso, al que se llegó con el resultado de 1-1. La UEFA informó posteriormente de la suspensión.