La portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no tiene «credibilidad» para liderar la resolución del conflicto catalán a través de un referéndum y le ha reclamado que «no hable en nombre de terceros» sobre las negociaciones. «Quien ha liderado el 'dejarlo pasar', la ruptura de la unidad entre partidos y entidades ahora no puede liderar la solución del conflicto mediante la autodeterminación. No tiene credibilidad», ha señalado Sales en una rueda de prensa en el Parlament al término del discurso de Aragonès en el Debate de Política General.

En su discurso, Aragonès ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se «comprometa» a acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referéndum en Cataluña, más allá de una amnistía que ya ha dado por hecha: «Es inevitable. Pasará». En respuesta a su discurso, la portavoz de Junts ha reprochado a Aragonès que haya «confundido» la cámara catalana con el Congreso de los Diputados: «No sabemos si ha hablado como presidente de la Generalitat o como coordinador nacional de ERC. Le pedimos que no hable en nombre de terceros y que no de nada por hecho. Esta eventual negociación es entre partidos», ha apuntado. 🎥 @mncsls: «Catalunya té un govern dèbil, aïllat, inestable, sense lideratge, sense projecte ni ambició de futur. A més, ha estat un discurs complaent i conformista sobre la ineficient gestió del Govern en el darrer any, i sense autocrítica». pic.twitter.com/nnonGFK2p1 — Junts per Catalunya Parlament (@JuntsxCatParl) September 26, 2023 A juicio de la portavoz de Junts, Aragonès «no es consciente» de la «debilidad de su Govern», que está en «minoría desde hace un año» y al que ve «aislado, inestable, sin liderazgo ni ambición». Para Sales, el de Aragonès ha sido un discurso «complaciente y conformista sobre la ineficiente gestión del Govern», que parecía más orientado a convencerse «a sí mismo». Y se ha preguntado con qué apoyos piensa Aragonès acabar la actual legislatura y aprobar las medidas que ha anunciado en su discurso, si bien ha dicho que Junts siempre estará preparado «para hablar de lo que se tenga que hablar»: «No nos levantamos nunca de la mesa», ha dicho.