Miquel Ferrer: «Tenemos que intentar innovar y modernizar el Gremi de Llibreters para llevarlo al siglo XXI»

Miquel Ferrer (Palma, 1986), responsable de Rata Corner junto a Edy Pons, es el nuevo presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca. Ferrer coge el testigo a Àlex Volney (Llibres Ramon Llull), que dimitió en octubre. La nueva junta está conformada por Laia Alegret, de Drac Màgic, como vicepresidenta; Marian Colom (Llibres Colom) como tesorera y, por último, Miquela Serra (Quart Creixent), Francesc Sanchís (Embat Llibres) y Aldana Areco (Llibreria Pròpia) como vocales.

Ya había formado parte de la junta directiva anteriormente, como tesorero. ¿Qué le ha llevado a presentarse ahora como presidente?

No había nadie que se hubiera presentado y, en este sentido, la situación era un poco delicada, pues nadie daba un paso al frente. Eso nos llevó a reunirnos unas cuantas librerías, que son las seis que formamos la nueva junta, por responsabilidad y ganas de hacer algo al respecto. Sabemos que cuesta implicarse porque todos tienen su trabajo y sus propios negocios, pero era importante intentar aportar algo al Gremi.

De hecho, en el comunicado en el que anunciaron la nueva junta, se mencionó que la situación del Gremi era «delicada». ¿A qué se refieren concretamente?

Por un lado, está el hecho de que el anterior presidente no acabara su mandato, sino que dimitiera. Normalmente las elecciones se celebran en febrero y ahora es un momento complicado, estamos en plena campaña de Navidad, por lo que ha sido un tanto inesperado. Por otra parte, las administraciones también están arrancando con el inicio de la legislatura y estamos empezando a tejer relaciones. Faltaba implicación. Cuando nadie quiere presentar su candidatura para presidir el Gremio es que algo falla, es el síntoma de algo. Quisimos hacer el esfuerzo para trabajar en ello y revertir la situación.

En la nota también se reflejaba una grave preocupación por la situación financiera del Gremi y señalaban que algunas librerías todavía tenían cuotas pendientes. ¿Cómo está la situación?

La mayoría de librerías agremiadas ya están al día. En todo caso, el problema de tesorería tiene que ver con las subvenciones del Consell. Es decir, a principios de año, el Consell, que es la institución con la que más trabajamos, avanza el 50 por ciento de la subvención. A finales de año, tenemos que demostrar que se han abonado las facturas. Por ello, esta época suele ser complicada a nivel económico. Además, el no tener todavía una junta lo empeoraba. De hecho, todavía no tenemos acceso al banco y, en consecuencia, no sabemos exactamente en qué situación estamos. En cualquier caso, no es una situación preocupante.

¿Cuál es su balance de la anterior gestión de la junta presidida por Àlex Volney?

La anterior junta tuvo que vivir momentos delicados, como fue la gestión de la pandemia y la postpandemia, con las restricciones en las librerías, mascarillas, aforos… El principal reto ha sido escuchar las demás librerías y ver cómo implicarlas. Al final ha habido diferentes cambios en la junta por varios motivos y no se ha podido consolidar un equipo de trabajo. Con todo, hay que tener en cuenta que formar parte de la junta es un trabajo extra que requiere un esfuerzo que nadie está obligado a asumir, por lo que hay que agradecer el trabajo hecho y la valentía de haber asumido el reto.

¿Qué nuevos retos se plantean?

Por una parte, intentar innovar y modernizar el Gremi para traerlo al siglo XXI. Eso implica trabajar más en equipo, hacerlo también online, y que las librerías estén más enteradas e implicadas en los procesos. No se trata de tener vida solamente durante los tres grandes eventos del año [Sant Jordi, Fira del Llibre y Setmana del Llibre en Català], sino intentar tenerla durante todo el año. A la vez, trabajar en red es clave, también de cara al resto del sector. No hay que trabajar tanto paralelamente, sino unir esfuerzos, por ejemplo, con bibliotecas, editores, escritores o ilustradores. Si tenemos un sector fuerte, la librería también lo será. Todos nos necesitamos en esta cadena que es el sector del libro.

Mencionaba las tres citas clave del año, ¿tienen pensado añadir alguna más o hacer algunos cambios?

Sant Jordi está muy consolidado y es la cita más importante, tanto en ventas como en público y proyección. Como decía, deberíamos tener más presencia durante todo el año para dar a conocer la labor de todas las librerías. Muchas de ellas organizan actividades a diario y la gente no lo sabe. Debemos hacer una difusión de lo que organiza cada uno a nivel individual. Asimismo, podríamos intentar salir más a la calle, porque la gente se encuentra con los libros, los compra, pregunta cosas o simplemente conoce a los libreros.

Decía que están empezando los contactos con los políticos. ¿Cómo valora el nuevo panorama?

Sobre todo tenemos relación con el Consell, aunque, por ejemplo en Sant Jordi, el Ajuntament también nos cede espacios. Las relaciones siempre han sido cordiales. Ahora han aprobado los presupuestos y, que sepamos, se mantienen las partidas. Hemos pedido reunirnos y no sabemos nada. Los tres eventos que comentábamos llevan muchas ediciones a sus espaldas y esperamos que sigan como siempre. Eso sí, nos gustaría tener más relación con el Ajuntament, incluso con el Govern, sobre todo con el Institut d’Estudis Baleàrics.

Palma tiene muchas librerías para ser una ciudad tan pequeña. ¿Lo ve como algo positivo o hay demasiada competencia?

Soy muy optimista en esta cuestión. Escritores, editores, comerciales.... todo el mundo dice lo viva que está Palma y sus librerías. Muchas ciudades de su mismo tamaño no tienen tantas. Además, hay mucha diversidad: hay algunas que abrieron hace apenas un año y otras que llevan 50. En la junta, de hecho, están ambas representaciones, con Llibreria Pròpia y Llibres Colom. Tenemos que actualizarnos y, a la vez, poner en valor la trayectoria y el trabajo hecho. Ni los libros ni las librerías están en peligro, pero debemos afrontar el reto de cualquier otro pequeño comercio, hacer frente a la venta online, al precio del alquiler...