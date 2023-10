¿Recuerdan aquel mítico videoclip de A-ha para el tema Take on me en el que la mano de un joven sale de las páginas de un cómic para invitar a la chica que lo está leyendo a entrar en el mundo de las viñetas? Algo así sucede cada otoño en Palma y esa mano que realiza un ademán acogedor es la del Còmic Nostrum, el festival organizado por el Clúster de Còmic de Mallorca y que año tras año invita a los amantes del noveno arte y aquellos que simplemente quieran curiosear a adentrarse en las líneas y colores de los tebeos con un programa que, en esta ocasión, llega con más invitados que nunca, importantes exposiciones y varias actividades entre los días 19 y 23 de octubre.

Sus organizadores lo han presentado este lunes en el Casal Solleric de Palma, espacio que acogerá algunas de las exposiciones centrales de este año con El bueno de Cuttlas. Homenaje a Calpurnio como epicentro que reúne a casi una treintena de colaboradores y permite echar un vistazo a 80 originales de un personaje mítico y de un autor irremplazable que falleció tristemente el año pasado. El Solleric también acoge Exvotos de Romeo Muerto, de Santiago Sequeiros, una gran muestra que permite husmear en el imaginario privado de un artista inclasificable y que, por primera vez en el festival, supone un recorrido no apto a todos los públicos. El jueves será la jornada inaugural, dedicada a Calpurnio, sobre el cual Álvaro Pons, experto y crítico en cómic, presentará en Can Sales El gran libro de Cuttlas, de Reservoir Books, que sale a la venta ese mismo día. Abraham Calero interviene el patio del Solleric con fotografías tomadas en el CEIP Anselm Turmeda que se unen a ilustraciones de Eva Barceló, Canizales, Toni Galmés, Bartolomé Seguí y Nívola Uyá con Alquímia. Por otra parte, Flavia Gargiulo, responsable de la organización de este año junto a Gonzalo Aeneas, intervendrá el showcase del Solleric con La memória del còmic, que podrá verse en el ventanal que da al Born. El propio Aeneas intervendrá con Weniger ist mehr en El Mirador de Lluís Fuster. La Misericòrdia acgoe Llapis Blau. Photoshop i superherois, retrospectiva sobre la obra de Paco Díaz y Can Sales recoge una exposición de 300 sellos dedicados al tebeo. El hilo conductor del Còmic Nostrum de este año es ¿Menos es más?. A jugar por los 17 invitados de esta edición, la más amplia en cuanto a personalidades, podría contestarse que más es más a secas. Además de las exposiciones, el Còmic Nostrum también incluirá talleres, espacios de venta, una jornada profesional, mesas redondas, etcétera. Entre los invitados, que pueden consultarse en el programa del festival, destacan Juanjo Guarnido, Bastien Vivés, Carla Berrocal, Nuria Tamarit y el propio Sequeiros, entre otros. A su vez, cabe destacar que aunque el festival acaba el 23, las exposiciones del Solleric podrán verse hasta el 7 de enero. Los encargados de presentar el festival este año han sido, además de los responsables de las actividades Flavia Giargiulo y Gonzalo Aeneas, el presidente del Clúter de Còmic, Jaume Vaquer;la consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca; director general d'Arts Visuals, Fernando Gómez de la Cuesta; el director del Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló; entre otros.