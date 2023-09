La actriz Sophie Turner, la inolvidable Sansa Stark de la reconocida serie Juego de Tronos, estuvo la semana pasada en Mallorca rodando la nueva ficción de la cadena británica ITV, titulada Joan in Spain.

Turner recaló en aguas de la Colònia de Sant Jordi para rodar algunas secuencias de Joan in Spain junto a su compañero de reparto, el actor Frank Dillane, conocido por su participación en las primeras temporadas de Fear The Walking Dead, spin-off del éxito The Walking Dead.

Swimsuit-clad Sophie Turner passionately kisses co-star Frank Dillane while filming Joan In Spain https://t.co/PEzqsS3Sch — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2023

En la filmación, Sophie Turner rodó intensas escenas de amor junto a Dillane en la orilla de la playa de la Colònia de Sant Jordi, llamando la atención de turistas y residentes. La actriz ha dejado atrás su melena pelirroja de la serie de HBO para lucir un rubio platino -su color de pelo natural-, un bañador verde y una camisa estampada.

Casualmente, la intérprete se encuentra estas semanas en el objetivo de la prensa sensacionalista por su reciente divorcio del cantante Joe Jonas, del trío musical The Jonas Brothers, causando un gran revuelo entre los admiradores de ambas estrellas.