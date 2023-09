La música góspel llenará este sábado por la tarde Lluc por una buena causa: conseguir su reforestación tras el paso de la borrasca Juliette el invierno pasado. La formación Ànima Gòspel, dirigida por Carmen Jaime, ofrecerá el concierto Un cant pel cor de la Serra, en el que interpretarán una docena de temas, entre los que figuran I’m Free, Higher and Higher, Oh Happy Day, Amazing Grace, I Believe o Lean on Me. La cita será a las 19.30 horas y la entrada –que se puede adquirir a través de ticketib o allí mismo antes del recital– consiste en un donativo de 10 euros.

Ànima Gòspel surgió en diciembre de 2022 con un objetivo muy claro: ofrecer conciertos benéficos a favor de entidades, colectivos o proyectos sociales. De hecho, uno de los cuarenta integrantes de la formación, Toni Pita, recuerda que son una entidad sin ánimo de lucro. «En enero empezamos a organizar ya algunos conciertos, pero el último importante fue en mayo, en la iglesia de Sant Francesc de Palma, en beneficio de la labor de los padres franciscanos que acogen a personas en situación de exclusión. «Nuestra pasión es cantar y también la gente. Lo más importante es que conseguimos conectar con la gente y eso es algo mágico. Se produce una química brutal entre cantaires y público», asegura Pita, de origen gallego, pero criado en Palma. «Hay tanta gente que lo pasa mal en Mallorca o en la Islas, que todavía hay muchísimos conciertos por hacer, no hace falta ir muy lejos», afirma. En este caso, Ànima Gòspel cantará para que este enclave emblemático de la Serra de Tramuntana que, como destaca el cantante, es «patrimonio de todos y cuyo vínculo trasciende a la religión».