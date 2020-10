Sofia: «Cuando quería desapuntarme ya me habían seleccionado»

Sofia Ramis Massutí (Palma, 1996), artísticamente Sofia a secas, se convirtió el domingo por la noche en la gran triunfadora del concurso Pop Rock, un certamen que el Ajuntament de Palma ha recuperado y actualizado 21 años después de 21 años sin celebrarse. La final, que se llevó a cabo en Es Gremi de Palma, estuvo muy reñida, pero la propuesta de Sofia, que cuesta encasillar dentro de la categoría de música urbana, impresionó al jurado, valiéndose solamente de su mesa de mezclas y teclado.

Sofia, cuenta, nació durante el confinamiento. «Sufrí la enfermedad de la hiperactividad y tuve la suerte de pasármelo muy bien durante esa época. Está mal que lo diga, pero fue así», reconoce. A pesar de que este proyecto es «muy reciente», la carrera musical de Sofia Ramis no lo es.

Carrera

«De pequeña formaba parte de un coro, luego asistí a clases de guitarra clásica en el Conservatori pero lo dejé todo con 15 años. Después tuve un grupo de hardcore punk, Pou, y ya vino Escorpio, con Toni Cobretti y Rafa Cor Romput», detalla. Precisamente Escorpio está terminando su segundo álbum tras casi dos años en stand by, un trabajo que bebe de bandas como Décima Víctima, Joy Division o The Cure, tal y como anunciaron en redes sociales.

«No tenía ni un nombre para esto, no me iba a presentar, pero Rafa Cor Romput me insistió y me animó a hacerlo, mi hermano me hizo un vídeo rapidísimo... Estaba a punto de desapuntarme, de echarme atrás, pero ya me habían seleccionado y no había vuelta atrás», admite Ramis, que ha tenido que poner en pausa el máster que estaba cursando de Filosofía.

Respecto a sus influencias, muy diversas, apunta los ritmos ochenteros, pero también destaca la minimal y nombres como el dúo de los años setenta Vainica Doble, la cantante canadiense Grimes o el grupo inglés de música electrónica Broadcast. «Tenía algunas canciones mías, pero no quería tocarlas todas en directo, así que me puse a componer como una loca. Por eso me agobié mucho cuando gané las semifinales me agobié mucho porque no llegaba a los 20 minutos de actuación para que pedían para la final», señala.

Ahora, «poco a poco», advierte, irá tejiendo lo que será su primer disco y avanza que el valenciano Paco Cavaller rodará el videoclip para la canción Decir adiós, tema que se puede escuchar en YouTube, donde cuenta ya con más de 800 visualizaciones. En esta plataforma también compartió otras canciones, como Ciudad incandescente, Venus1080 y Los han borrado, todas ellas del mes de abril, cuando advertía que el proyecto no tenía «nombre ni descripción posibles».

Premio

Como parte del primer premio del Concurso Pop Rock 2020, Sofia lanzará un single con Espora Records, además de recibir 3.000 euros y poder ofrecer un concierto en la próxima edición de Fira B!, tres en el Café Club de Es Gremi y en el Teatre Principal de Palma, dentro del programa de fiestas de Sant Sebastià.

Sofia, Dead Eye Wolves y Bad Shades, con representantes de Cort. Foto: P. BOTA

Cort celebra el éxito del Concurso Pop Rock

Más de cien grupos, con muestras de «gran calidad», según el regidor de Cort Antoni Noguera, se han presentado en esta edición histórica del Concurso Pop Rock, certament que el Ajuntament ha recuperado y actualizado, incluyendo categorías como la de música urbana y la de metal. Tanto la banda Dead Eye Wolves (tercer puesto) como los finalistas Bad Shades, presentes ayer en la rueda de prensa de los artistas y bandas ganadoras, coincidieron en que estas iniciativas contribuyen a la «visibilización» de grupos y creadores emergentes y también a la construcción de un «circuito musical».

Con un balance muy positivo por parte del Ajuntament, Noguera ya avanzó que habrá una nueva edición del Concurso Pop Rock, aunque las bases podrían sufrir modificaciones, algo que, señaló «no decidiremos nosotros, sino los profesionales». «Tenemos una reunión pendiente con el jurado para reflexionar sobre lo que podemos mejorar y también lo discutiremos con profesionales del mundo de la música».