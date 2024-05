La portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, María Márquez, ha criticado este martes la «hipocresía» del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), por «ridiculizar» el debate abierto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la regeneración democrática «necesaria en nuestro país».

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Márquez ha asegurado que recibió con «satisfacción y alegría» la decisión de Pedro Sánchez de seguir en Moncloa porque «a un presidente lo quitan las urnas, no con mentiras y insultos».

A su juicio, «la decisión del presidente fue sin duda un sí a la democracia, una decisión valiente para decir que no todo vale en política y que las reglas democráticas de respeto que debemos darnos todos los que nos dedicamos al ejercicio de lo público debe ser una prioridad para la salud de la vida pública».

Márquez ha expresado su «plena confianza» en que suponga un «punto y aparte» para «tomar las medidas que este país necesita para que haya una regeneración democrática que esté a la altura de una sociedad del siglo XXI».

«Lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno lleve 10 años soportando una persecución inaudita con agresiones verbales que se han convertido en algo normal para algunos dirigentes del PP y me parece que el encanallamiento de las agresiones verbales contra el presidente del Gobierno no se pueden consentir», ha subrayado.

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A ha señalado que «la persecución al presidente del Gobierno no tiene comparación» con las críticas a otros dirigentes políticos y ha asegurado que le gustaría que la «reflexión» abierta por Sánchez «hubiera servido para que dirigentes del PP hubieran aprendido algo o hubieran echado el freno de alguna forma».

«En Andalucía hemos escuchado al presidente Juanma Moreno decir que la decisión de Pedro Sánchez ponía a España en un limbo y le ha faltado ridiculizar el debate que se ha abierto, que me parece muy importante», ha añadido Márquez, que ha calificado como «el colmo de la hipocresía» la posición de Moreno «cuando Feijóo tuvo 40 días a nuestro país esperando que pudiéramos conformar Gobierno presentándose incluso a una investidura que todo el mundo sabía que iba a ser fallida o los cinco años que llevamos esperando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

«Me parece que poco bien le hacemos al debate público cuando se abre la oportunidad de reformular las reglas del juego que todos nos hemos dado para que desde el respeto y una visión política constructiva, pues hagamos lo que deberíamos de hacer todos los que hemos venido al ejercicio de lo público, que es ayudar a la gente y cambiar las cosas para que vaya mejor todo», ha concluido María Márquez.