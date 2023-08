Mazón defiende que Feijóo sabe diferenciar "entre diálogo y chantaje" con Junts

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha remarcado este lunes que «hay una diferencia muy importante entre diálogo y chantaje» en el proceso de investidura estatal, después de que el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, haya mostrado disposición a hablar con los grupos independentistas de cara al debate que tendrá lugar a finales de septiembre.

«El dialogo es siempre positivo y el chantaje no ha lugar con el PP. Lo ha dejado muy claro Feijóo y tiene todo mi respaldo para poder dialogar», ha recalcado Mazón, a preguntas de los periodistas en Gandia, sobre qué le parece que Feijóo esté dispuesto a dialogar con Junts y que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, rechazara horas después «hablar con ellos» porque son sus «rivales».

En concreto, Feijóo aseguró este domingo en un acto en el castillo de Soutomaior (Pontevedra) --al que Mazón no pudo asistir-- que está dispuesto a dialogar «con los grupos políticos que quieran hablar», así como con los presidentes autonómicos que quieran «aportar», si bien advirtió que no aceptará «chantajes» ni someterse a la voluntad de las «minorías». Poco después, el líder del PP catalán descartó el diálogo con Junts: «Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos».

Tras recordar que los grupos parlamentarios en las Cortes «hablan todos los días», Mazón ha hecho hincapié en que «hay una diferencia muy importante entre diálogo y chantaje». «No es lo mismo», ha insistido, y ha sostenido que «Feijóo lo ha explicado extraordinariamente bien».

En cualquier caso, ha reiterado que si Feijóo llega a la Moncloa es «lo mejor que le puede pasar a la Comunitat Valenciana, sin lugar a dudas», y que es «el único presidente del Gobierno que le puede venir bien a la Comunitat Valenciana».

«Lo necesitamos como presidente», ha dicho tras recordar su «compromiso» con el agua, la financiación autonómica, las obras del Corredor Mediterráneo, la ampliación del puerto de València o unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) «dignos». Por tanto, ha afirmado que está comprometido con todo lo que (Pedro) «Sánchez se ha negado».