La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado a la recién elegida alcaldesa, Natalia Chueca, que «oculta la realidad» porque tiene la intención de gobernar en minoría, con 15 de los 31 concejales, a uno de la mayoría absoluta.

Ranera ha destacado que en su discurso de alcaldesa, Chueca ha presentado un proyecto en el que la acción del gobierno «será su programa electoral», pero para ello se necesita la mayoría absoluta, si no tiene que pactar y no ha nombrado a su socio preferente, VOX, con el que no pacta por «tacticismo ante las elecciones del 23 de julio y no le interesa transmitir esa imagen», ha deducido.

«No puede plantear un programa electoral a sabiendas de que Julio Calvo (VOX) le ha dicho que no a algunos de sus proyectos como la Ciudad Inteligente del Deporte», ha remarcado. A juicio de Ranera es «osado» que hable de hacer su programa electoral sin la mayoría absoluta, para abundar en la inestabilidad del Gobierno que nace en minoría.

«Nos parece imposible hablar de modelo cuando no tiene socio». Ranera se ha preguntado hasta donde cederá ante VOX para tener sus votos y ha emplazado a conocer el proyecto de presupuestos que presente chueca y sobre el que el PSOE hara una oposición muy vigilante.

El PSOE seguirá trabajando como en los últimos cuatro años siendo «constructivos» con la ciudad y «dejar fuera a VOX, porque donde ha entrado se ha retrocedido en derechos y por eso Chueca ha evitado hablar de VOX su »socio preferente".

Sobre la era de estabilidad que según Chueca se iniciará entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, la portavoz socialista ha recordado que al principio del pasado mandado la hubo porque el que «más pensaba por la ciudad era Javier Lambán y luego el alcalde Azcón dinamitó puentes y no le interesó tender puentes porque hizo partidismo».

SOLUCIONAR PROBLEMAS

En rueda de prensa, Ranera ha querido agradecer a los 90.000 zaragozanos que han permitido al PSOE revalidar los resultados, porque se repiten los 10 concejales del anterior mandato.

La prioridad, ha avanzado que serán los ciudadanos, porque la política está para «solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos y garantizar que los derechos se sigan protegiendo y también a las mujeres», ha apostillado.

De La Romareda ha dejado claro que es una «prioridad» para Chueca y para el PSOE «también», y ha defendido un campo de fútbol cuyo control esté en la ciudad y «no en manos privadas», ha diferenciado. Ha considerado que ha habido una estrategia del PP de que pareciera que el PSOE no apostaba por el estadio, pero el nuevo campo de fútbol «estaría hecho si el PP no lo hubiera judicializado hace años», ha recordado.

Le ha sorprendido que Chueca no citara la accesibilidad universal o que se hable de la línea circular de autobús, pero no de la demanda ciudadana para resolver los patinetes, que «al no tener ordenanza ha generado algún fallecimiento de personas jóvenes en los últimos meses».