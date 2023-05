El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha pedido «ayuda» y «confianza» en la «gran cita» electoral del próximo día 28 de mayo para que su formación pueda «continuar» implantando su programa de «mayoría social» como «antídoto» frente a un PP a quien «le da igual la convivencia». «Dicen unas atrocidades» que «no se puede entender como quieren tan poco al país», ha censurado.

«Después de todos estos años, la Comunitat Valenciana se ha librado de la corrupción, los recortes y esa mirada tan obscena del PP», ha asegurado, al tiempo que ha resaltado que el PSPV-PSOE «tiene un proyecto que intenta precisamente hacer renacer esta sociedad». «Empezamos en el año 2015 con la reparación, la recuperación y el renacimiento de la Comunitat Valenciana, y ocho años después todos los indicadores económicos y sociales están mejor, incluso después de la guerra, la pandemia y todas las dificultades», ha sostenido.

En estos términos se ha pronunciado Puig este sábado en un acto de partido celebrado en la Ciutat de les Arts y les Ciències de València, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la vicealcaldesa de València y candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez; la candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, y la alcaldesa de Castelló y candidata a la reelección, Amparo Marco.

Durante su intervención, que ha comenzado con gritos de 'Presidente, presidente' por parte del público, Puig ha criticado que cuando gobernaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy desde el PP «les daba por hacer bromas en plena crisis financiera». «Había un chiste que decía que la corrupción, como la paella, como en València en ningún sitio», ha señalado.

«Se burlaban de nosotros; pero desde el minuto uno que gobernamos les dejamos claro que la Comunitat Valenciana no era corrupta, que quienes eran corruptos eran ellos», ha remarcado, y ha insistido en que cuando «se fueron ellos, se fue la corrupción». «No van a volver, no pueden volver, y el mejor antídoto para que no vuelvan es el PSOE», ha afirmado.

En esta línea, el candidato socialista a la reelección ha aseverado que «si el proyecto socialista vale la pena es sobre todo porque es el partido de la gente». «Nosotros somos la gente, esa de la que el PP habla con cierto desprecio», ha afeado.