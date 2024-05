Los días de verano anticipado de los que ha disfrutado este fin de semana Mallorca tienen los días contados, ya que se espera la llegada de un frente frío. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que el viernes, 31 de mayo, entrará un frente frío que provocará un descenso de las temperaturas de unos 4º-5º y podría provocar precipitaciones.

En este punto, ha precisado que las máximas no superarán los 22º-26º el viernes, por lo que en algunas zonas serán valores inferiores a lo habitual en esta época del año, que son 25º. El contraste será significativo, ya que este pasado domingo se llegó a los 30º en Sineu, Petra, sa Pobla y Binissalem; en Pollença, Porreres, Llucmajor y la Colònia de Sant Pere el termómetro llegó hasta los 29º.

Noche tropical

Empiezan las noches tropicales: hoy en Palma Portopí mínima de 20.9ºC, en Capdepera 20.0ºC y casi en Formentera 19.9ºC. — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 27, 2024

Otro dato relevante que ha facilitado la delegada y portavoz de la Aemet en las Islas es que la pasada noche fue tropical en Palma Portopí, ya que la mínima no bajó de los 20,9º; también fue tropical en Capdepera, donde no descendió de los 20º. Se trata de la primera noche tropical de este mes de mayo; en abril ya hubo; lo habitual en esta época del año son 14º. Los expertos aseguran que a partir de los 20º hay dificultades para poder conciliar el sueño.

Descenso de temperaturas en el norte de Mallorca

Guerrero también ha informado que este martes, 28 de mayo, se espera un descenso moderado de temperaturas en el norte de la Isla, donde se prevé que las máximas no superan los 24º-25º. Sin embargo, este lunes llegarán a los 28º-30º. En el sur no se no se notará tanto el descenso térmico, «será casi imperceptible», ya que sólo será de un par de grados.

De cara al miércoles, el pronóstico del tiempo en Mallorca indica una subida de temperaturas; las máximas se moverán entre los 25º y los 30º, por lo que volverán a ser más elevadas de lo habitual en esta época. El jueves volverán a aumentar ligeramente, hasta llegar a los 26º-31º, pero el viernes bajarán como se ha informado al principio de esta noticia. En principio, todo a punta a que el sábado seguirá el tiempo inestable, pero aún faltan bastantes días. Por tanto, a medida que se vaya teniendo información más precisa se irá facilitando.