Nolasco (VOX): "Teruel es una muestra de lo que pasa en el territorio nacional sin contar Madrid o Barcelona"

El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y cabeza de lista a las Cortes por Teruel, Alejandro Nolasco, ha afirmado que «Teruel es una muestra exagerada de lo que pasa realmente en la mayor parte del territorio nacional sin contar Madrid o Barcelona».

Nolasco aportará a las Cortes de Aragón «la experiencia, sobre todo, de resistir: Llevo cuatro años luchando solo, como único concejal de VOX en Teruel, contra siete partidos políticos» y «no hay asesores pero las cosas se hacen, hay dinamismo a la hora de contestar, hay una preparación previa buena».

«Hay partidos que se han lucrado y han conseguido favorecer a sus comunidades con unos métodos que no me parecen justos, como algunos partidos independentistas catalanes y también los vascos, como PNV o Bildu, que extorsionan al Estado central, que hace una mala redistribución de los recursos y Aragón es la más perjudicada», ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press el también candidato a la Alcaldía de Teruel.

«Cataluña ha sido mil veces más beneficiada que Aragón, cuando Aragón ha sido la comunidad más leal de todas, siempre hemos estado dispuestos, a pesar de los desplantes que hemos sufrido casi siempre y aun así no se nos ha premiado, sino que se ha premiado la extorsión política de estos partidos».

«Teruel Existe quiere ser una especie de nuevo PAR, pero el cantonalismo no es la solución», ha considerado Nolasco, preguntándose: ¿Qué ha conseguido en cuatro años?«, respondiendo que »cero, nada de nada, y eso que su voto fue decisivo para la investidura de Sánchez«, matizando que »la diferencia con el PAR es que es un partido marcadamente de izquierdas y su intención, a priori, es pactar con el PSOE".

Tras indicar que «los partidos se miden por su eficacia o eficiencia», ha expuesto que Teruel Existe buscó durante muchos años un estudio informativo sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y, finalmente, lo encontró VOX a través del Portal de Transparencia y, en un viaje de ida y vuelta a Madrid en un día, lo revisaron en la Administración General del Estado. «Estaba pagado con un millón de euros».

«No creo que Teruel Existe sea la solución, ni muchísimo menos», ha dicho Nolasco, insistiendo en que «no es una agrupación de electores, es un partido como otro cualquiera».

«No entiendo esta doble vara de medir. Somos el único partido que vamos 'in situ' a ver la voladura de la central térmica de Andorra, en mayo de 2022, y luego ellos van también, con la diferencia de que nosotros siempre hemos mostrado nuestra total oposición al Gobierno, mientras que ellos han aprobado en todo a Pedro Sánchez, siempre que su voto ha sido necesario lo han votado».

Protagonismo para teruel

«Estamos apostando por Teruel, la candidatura a la Presidencia por Teruel es por eso, porque hay que dar más protagonismo a Teruel ya que los problemas que tiene Teruel son los que tiene España; así de claro», ha continuado Nolasco, añadiendo que «en Zaragoza notas que es una ciudad grande, pero pasan cosas que sufre Teruel también y Huesca ni te cuento».

En cuanto al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, ha manifestado que VOX quiere impulsarlo para que Teruel tenga AVE, haciendo notar que «Teruel es la única capital que no tiene conexión directa con Madrid», y ha lamentado que «Aragón está a la cabeza de las peores carreteras a nivel nacional, también las comarcales o la de los pueblos, con la cantidad de baches que hay, la mala conservación, porque algunas no se asfaltan desde hace más de 50 años».

«¿Quién va a ir a vivir a un pueblo donde encima no tienen tren ni autovía, cuando para llegar a Zaragoza o Teruel capital son dos horas por una carretera infernal, y con malas telecomunicaciones?», ha cuestionado, indicando que «en algunos pueblos no hay Internet, no es que no llegue, es que no hay»

Impuestos

«Para rizar más el rizo ¿quién va a invertir en una Comunidad en la que se pagan más impuestos que el resto?», ha planteado el candidato de VOX, ya que los aragoneses pagan de media 170 euros más que el resto de contribuyentes españoles. «Estamos a la cabeza en Sucesiones, segundos en Donaciones, los primeros en Actos Jurídicos Documentados y en Transmisiones Patrimoniales».

«La última es que si te pasa algo no hay sanidad; como Lambán ha recortado las ambulancias y UVI móviles, si una persona sufre un ataque cardiaco, esa ambulancia no va a llegar», ha criticado, para añadir: «Dice que ha puesto el helicóptero, pero con capacidad para una persona, y si hay un accidente de coche, estamos en una sanidad de guerra», ante lo que «algunas personas se han conformado y nosotros no, queremos cambiar esto, decir a la gente que no podemos vivir con una sanidad de guerra».

«Aparte de duplicar las ambulancias y las UVI móviles, hay que sacar más plazas para contratar a más médicos», ha prometido Nolasco, recordando que los colegios de médicos llevan 20 años avisando de que faltarían profesionales y, de hecho, «hay sitios como Teruel que no tienen radiólogo» y en otros el médico de Atención Primaria «no tiene casi ni Internet»

Además, "no hay especialistas, no se incentiva, los hospitales de Teruel están en construcción, hace falta construir un hospital nuevo en Zaragoza, dignificar los servicios de geriatría.

A la vez, ha abogado por reducir la presión fiscal, poniendo el ejemplo del Ayuntamiento de Teruel, donde se han rebajado el ICIO, la plusvalía por herencia, el impuesto de tracción mecánica de vehículos. «El IBI se puede bajar en un porcentaje para que cuadren las cifras», ha sentenciado.

Voto con conciencia

Por último, Nolasco ha afirmado que «el voto a VOX es un voto con conciencia y valiente», planteando: «Aragón no va a resistir cuatro años mas de socialcomunismo o como le llamemos», a lo que ha añadido que «los cambios que están produciéndose con estos Gobiernos van a tener consecuencias a muy largo plazo y serán muy dificiles luego de enderezar».

«Sanchez sabe que va a haber una crisis y está deseando irse a casa para que los que recorten sean otros», ha esgrimido Nolasco, asegurando: «Estamos en un momento de no retorno».