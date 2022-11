El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha reclamado «más transparencia» y ha pedido «explicaciones» al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, nombrado interlocutor con la Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación con la candidatura de la capital aragonesa a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes de Aragón, Faci ha indicado que se creó una comisión para este proceso y se nombró a Serrano como interlocutor, pero desde el pasado mes de septiembre «no se nos ha reunido», cuando «han salido informaciones en medios de comunicación de las que nosotros no hemos dispuesto como Gobierno de Aragón».

Además, este jueves, «nos llegó, a última hora de la tarde, el informe de la Federación con la valoración de la candidatura que habíamos presentado», pero «no sabemos qué es lo que se ha valorado, cómo se ha valorado, si hay más información» porque «no se nos ha reunido», cuando se tendría que haber hecho «para informarnos de cómo ha ido y ha evolucionado la candidatura».

En concreto, ha pedido aclaraciones sobre qué significa «que se haya puesto como naranja el campo de fútbol de La Romareda», para detallar que hay una calificación de verde, naranja y rojo y «el rojo parece ser que significa que es amenaza de exclusión y el naranja no sabemos muy bien lo que significa», ha expuesto Faci.

Por eso, ha continuado el consejero de Deporte de Aragón, «pedimos y exigimos que haya una reunión», en vez de «mandar simplemente un correo electrónico con ese informe, sin ninguna explicación previa».

«Exigimos más transparencia en todo este proceso», en el que todo lo que tenía que formalizar el Gobierno de Aragón «está ok», respecto a una candidatura que desde el Ejecutivo autonómico «siempre hemos defendido, creemos que es importante para Zaragoza y para Aragón y así nos hemos posicionado».

Confía en que se les reúna

Faci ha incidido al afirmar: «Me alegro mucho que se haya pasado esta primera fase, pero si se constituye una comisión es para reunirla y explicarle». También ha esgrimido que desde su Ejecutivo siempre han defendido «que la interlocución debería ser técnica para evitar estas cuestiones» y «esperamos que se nos reúna para dar explicaciones» y también conocer si hay otros informes.

También ha puntualizado que el informe de la RFEF se envío este jueves, a las 19.30 horas, al director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, a quien se le dice que Zaragoza «ha pasado la primera fase», aunque ese documento «es simplemente una relación de valoración de cuestiones, sin ningún tipo de explicación, no sabemos lo qué supone que sea la clasificación verde, naranja y rojo».

Ha añadido que también se les ha comunicado «que hasta el año que viene, hasta enero o febrero, no va a haber el siguiente paso», cuando, a su entender, «se nos tendrían que informar qué hay que hacer» hasta entonces con respecto a la candidatura.

Faci ha aclarado que, por ahora, no han pedido formalmente la reunión de esa comisión «porque esperamos que desde la interlocución se nos convoque». Si esto no ocurre, «la pediremos» porque «si todos estamos por que la candidatura salga adelante todos tenemos que tener la mayor información y la mayor explicación, no simplemente un correo electrónico».

Ha abundado al comentar que el Gobierno de Aragón apoya la candidatura y está trabajando en ella, «pero se constituyó una comisión para reunirla y para explicar y que tengamos todos la misma información, no solo una de las partes; eso es lo que espero y lo que deseo y que tenía que haber sido».