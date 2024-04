Es el ídolo de la afición bermellona, había sido titular en todos los partidos de esta Copa del Rey 2024 y era el máximo goleador. Sin embargo, Abdón Prats no disputó ni un solo minuto en la final contra el Athletic Club. Consciente de que no se trataba de una decisión técnica más, el entrenador Javier Aguirre tuvo el detalle de hacérselo saber antes de agotar los cambios. Más tarde, explicó lo ocurrido ante la prensa.

Corría el minuto 99 de la prorroga, Abdón Prats estaba en el banquillo y a Javier Aguirre le quedaba un cambio por realizar. Las lesiones de Valjent y Copete habían destartalados los posibles planes de partido que manejaba el Mallorca. Aún así, todo apuntaba a que el delantero, que vive abonado a los goles épicos, iba a ser el elegido para el último cambio. Sin embargo, Toni Lato empieza a sentir calambres y Aguirre se ve forzado a tomar una dura decisión. Antes de llevarla a cabo, cruza su zona técnica, pasa por delante de la del Athletic Club y se dirige a la zona de calentamiento.

Allí charla con Abdón Prats y le explica que finalmente no jugará dado que la lesión de Lato le obliga a realizar el último cambio. El delantero de Artá parece entenderlo y Aguirre vuelve a su banquillo bajo la reprimenda del cuarto árbitro. La secuencia queda grabada por una cámara de Movistar Plus.

"Abdón merecía jugar. Lo lamento mucho. Es un profesional que antepone el conjunto a la individualidad".



🎙️ Aguirre, con @Rsierraplus, en #DeportePlus #LaCopaMola https://t.co/X4tMAzMlMu pic.twitter.com/9Cfj4o2jDz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 6, 2024

Tras el partido, ante la pregunta del periodista Ricardo Sierra, Aguirre, que no desvela el contenido íntegro de la conversación, reconoce que no fue una decisión fácil: «La idea era que jugará, claro, lo merecía, es la esencia del Mallorca pero las circunstancias me obligaron a no darle minutos. Lo lamento mucho. Pero es un profesional, lo encaja, lo acepta. Dios solo sabe cuando volverá a jugar una final de Copa del Rey. Pero bueno, es futbol, él como los otros 23 jugadores ponen por delante el conjunto antes que la individualidad», explica.