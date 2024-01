El Mallorca sigue sin perder de vista lo que ocurre en el mercado porque la intención es ocupar las dos fichas libres que quedan en la plantilla con un lateral derecho que cubra la baja de Pablo Maffeo durante los próximos meses y con un extremo que mejore las perspectivas de grupo en ataque. Y aunque no se esperan salidas, uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días es el de Sergi Darder, al que siguen Villarreal y Girona. En ese sentido, el CEO de Negocio del club, Alfonso Díaz, aseguraba este jueves en Deportes Cope Baleares que no habrá movimientos. «No tengo ninguna noticia sobre un interés por Darder», explicaba. «Es un jugador del Mallorca que acaba de llegar. No puedo hablar de cosas que no existen. Nos va a dar mucho. Hay que confiar porque es un jugadorazo».