Aguirre: «Tenemos que hacer buenos los últimos empates»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha calificado el partido de este sábado ante el Valencia como «importante» teniendo en cuenta el fondo y las formas del punto cosechado en Vallecas y por el hecho de que se avecina un parón en el que el equipo se verá «más o menos apurado» en función del resultado. El técnico mexicano, que recupera a Jaume Costa, tiene las bajas de Maffeo y Antonio Raíllo y ha garantizado la continuidad de Antonio Sánchez en el once, aspira a que los suyos hagan «buenos» los últimos empates con una victoria en Son Moix, donde le tranquiliza ver que su equipo llega «otra vez competitivo» tras las puestas en escena ante el Rayo y el FC Barcelona.

«El del sábado es un partido importante porque viene un parón y en la tabla te ves más o menos apurado. Además es importante por el último resultado que nos dejó un poco cara de disgusto y tras el empate con el Barcelona, así que los que tenemos que hacer buenos intentando ganar», ha analizado el técnico del Real Mallorca Javier Aguirre, que ha celebrado la reacción que ha experimentado el grupo tras el varapalo de Girona y las variantes que ha ido adquiriendo.

«Como técnico y persona de fútbol nunca dejas de aprender. Nos llevamos una lección de Girona y entoné el mea culpa. A partir de ahí empezamos a trabajar más y pensar si un jugador u otro rinde más en uno en un sitio que en otro. Probamos con la línea de cuatro y son las cosas que hay que ir entendiendo. Antes te sabías los once de carrerilla y ahora es muy difícil porque todos los equipos tenemos más recursos. Ahora el Valencia no sabrá si saldremos con la línea de cuatro o cinco, Abdón o Larin y si lo haremos con doble pivote. Intentamos que no se vean los defectos e intentar explotar las vulnerabilidades del rival», ha argumentado Javier Aguirre, que celebra la versatilidad de su plantilla. «Tenemos más variantes y jugadores polivalentes. A dos puntas como Muriqi o Abdón no los veo por fuera, pero Larin si puede ir a la banda y Antonio o Gio en el carril, los centrales zurdos pueden jugar por derecha… el equipo está otra vez competitivo y si lo veo luciendo sus armas te quedas más tranquilo», ha añadido.

Sobre el Valencia, del que ha destacado el potencial de sus canteranos, Javier Aguirre ha comentado que Baraja «apostó por los jóvenes y es un equipo dinámico, intenso, con un gran portero, con Hugo Duro en un buen momento y que por fuera tiene jugadores muy rápidos». Ha hecho mención especial a Javi Guerra, al que ve como «material de exportación», aunque ha revelado que espera «que no sea como Gabri Veiga para irse a Arabia». «Pipo (Baraja) lo ha hecho bien y será un partido bonito, dinámico y disputado que ojalá se quede en casa», ha sentenciado.

Acerca de Sergi Darder, el técnico del Real Mallorca ha asegurado que está «más integrado». «Con Abdón al estar de la misma localidad está más unido hablando mallorquín, pero habla buen inglés y francés y está más risueño y más suelto en el vestuario para las bromas y para pegar un grito si hay que pegarlo. Lo trajimos para que asumiera galones y para ser un tío importante y vamos encontrándonos», ha explicado al mismo tiempo que ha precisado que ahora «nos falta un poco que Cyle Larin empiece a soltarse» porque los dos son «apuestas importantes del club y de cara al futuro». En cuanto al canadiense afirma que ya lo ve «entrenando cada día mejor». «Ya está al 100% de lo que espero, delgado, peleando, tirando, rompiendo al espacio, pero por mala suerte para él y buena para el equipo es que los otros dos las están metiendo y tendrá que esperar. Ahora si no juega ya será culpa del míster», ha aclarado por Larin.

Otro nombre propio de las últimas jornadas en el Real Mallorca es Antonio Sánchez, al que Aguirre ha garantizado la titularidad por tercera jornada consecutiva tras explicar el proceso por el que ha pasado el mallorquín y cómo ha sido su trato desde la pretemporada. «Hay jugadores que necesitan ciertas palabras, otros necesitan espacio para expresarse y Antonio es una sensible. No esconde sus sentimientos y mi percepción es que jugaba poco, Cuando fui a hablar con él nos soltamos y fue fantástico. Le pedí que se quitara el diez de la espalda porque era presión para alguien de la casa y que se liberara y divirtiera. Le dije que no me estorbaba pero que se podía ir porque iba a traer a tres volantes como así hicimos. Se vio rebasado, pero se pone el 18, se divierte y es el mejor. Es otro, gana él, yo y la familia mallorquinista», ha aclarado dejando una única seguridad respecto al equipo que jugará ante el Valencia: «Antonio y diez más».