El Real Mallorca suma un punto en su visita a Vallecas tras empatar a dos en un encuentro de alternativas y que al final estuvo mediatizado por un penalti cometido por Gio casi en el minuto cien de partido. El Mallorca reaccionó al gol inicial del Rayo a los cuatro minutos y Muriqi empató al final del primer tiempo. Antonio Sánchez avanzó a los rojillos en el 58 y la jugada desgraciada de Gio al final impidió celebrar el triunfo. Al final se suma un punto agridulce.

Arrancó el partido con el Rayo activado y el Mallorca pensando si ponerse a jugar o no. Cuando esto ocurre el rival suele castigar con determinación y a los cuatro minutos llegó el uno a cero. El equipo madrileño no respetó ni los minutos de tanteo y aprovechó que los jugadores bermellones se subían todavía las medias para anotar el primero. Una mala salida de balón con una entrega defectuosa de Darder la utilizó el conjunto madrileño para salir eléctrico hacia el área de Rajkovic. Nastasic no pudo frenar a un Camello lanzado que se fue de él como quiso. Jaume Costa habilitó el fuera de juego y la pelota llegó a Alvaro que solo tuvo que empujar.

A partir de ahí a remar en contra dirección. Jaume Costa abandonó el campo lesionado y en su lugar entró Lato en otro inconveniente a los planes iniciales de Aguirre, que planteó el sistema con cuatro defensas para encontrar espacio a Darder en el centro y de paso premiar también el buen partido de Antonio Sánchez ante el Barça y darle continuidad en el centro del campo.

Le costó asimilar al Mallorca el gol en contra y durante muchos minutos estuvo perdido en el campo sin saber si ir o no. Encajar un segundo era la sentencia, pero no arriesgar y empezar a tener protagonismo en el campo rival era otro problema. Fue ganando metros el once rojillo y a los 20 minutos avisó con un tiro de Dani por encima del larguero. El de Betanzos finalizó una acción conducida entre Abdón y Muriqi. Se entonó el kosovar que posteriormente tuvo hasta dos ocasiones. Una en un cabezazo muy bien dirigido y que interceptó el portero y otro disparo tras un robo de Abdón que en dos tiempos detuvo Dimitrevski.

El calor apretaba y cuando eso ocurre la concentración se resiente. Una falta en el balcón del área del Mallorca la lanzó directamente Unai a la cruceta con Rajkovic entregado. No fue gol de milagro. La acción permitió al Mallorca seguir vivo en el partido y solo ir perdiendo por la mínima. Lo bueno del equipo de Aguirre es que si no lo matas cuando tienes la oportunidad suele resucitar en un fogonazo y esto es lo que ocurrió. A los 43 minutos un saque de falta de Dani a la media luna lo peina magistralmente Abdón. La pelota llegó a los pies de Muriqi bien situado entre la defensa y a la altura del punto de penalti. Solo tuvo que empujar. Gol. El VAR le metió incertidumbre, pero el tanto subió al marcado poco antes del descanso. Empate a uno, partido nuevo y jugadores a vestuarios.

La segunda mitad arrancó con el Mallorca buscando el campo rival y el Rayo tratando de defenderse y volver a recupera parte del terreno que el equipo rojillo le comía. Sin embargo, las oportunidades en el primer tramo de la reanudación fueron para el Rayo, aunque quien consiguió dar el golpe fue el Mallorca a los 58 minutos. Fue en una finalización perfecta de Antonio Sánchez tras recibir un balón de oro de Sergi Darder. El de Artà se vistió de Laudrup y metió una asistencia entre defensas marca de la casa. El Mallorca había hecho lo más difícil, remontar el partido.

A partir de ahí el choque se hizo muy largo y cuando esto sucede casi siempre suelen pasar cosas y pasaron. A los 96 minutos Gio sacó el brazo en una acción dentro del área que hoy en día suelen ser castigadas como penalti. En esa acción el propio RDT desestabilizó al uruguayo, pero lo que valió fue el penalti. Lo lanzó Falcao y lo paró Rajkovic, pero el colegiado mandó repetir por avanzarse el portero antes de tirar el delantero. En la segunda ocasión no falló y anotó el empate superado el minuto cien de partido. Todo el gozo en un pozo. Empate agridulce para un Mallorca que mereció más.