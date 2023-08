Pablo Maffeo, la opción 'low cost' del Barça para el lateral derecho

El mercado de fichajes acelera todos los movimientos a medida que se acerca el comienzo de LaLiga EA Sports y uno de los nombres que suena con fuerza este jueves es el de Pablo Maffeo. Si el Real Mallorca temía que el futuro de Antoni Raíllo fuera la única amenaza para su línea defensiva, ahora las alarmas se han reactivado ante el interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios del lateral ante las dificultades económicas que están lastrando su hoja de rutas este verano.

Pablo Maffeo ya lleva tiempo en la agenda de los responsables de la parcela deportiva de la entidad azulgrana, que lleva años intentando blindar el flanco derecho de su zaga. Koundé, Araújo o Sergi Roberto se han encargado de ocupar una posición en la que el Barça no ha encontrado un recambio de garantías desde la salida de Dani Alves. Ni Sergiño Dest, ni Semedo y tampoco la segunda etapa del brasileño ofrecieron prestaciones de garantías y Xavi Hernández quiere elevar sus recursos para el lateral.

El técnico del FC Barcelona ha dejado claro que el club quiere reforzar el lateral derecho, pero su situación económica reduce el margen de maniobra. Joao Cancelo, del Manchester City, es el gran deseado y Juan Foyth, del Villarreal, otra opción prioritaria, pero el coste para hacer viables dichas operaciones obliga a la entidad que preside Joan Laporta a redirigir el punto de mira y fijarse, entre otros, en la vía de Pablo Maffeo.

No es la primera vez que el nombre del lateral catalán del RCD Mallorca aparece en los planes del Barça, que lo tiene en cuenta como una opción 'low cost'. No en vano el fichaje de Pablo Maffeo estaría alrededor de los 6 y 8 millones de euros, en lo que supondría una operación más asequible que las otras que son del agrado de Xavi Hernández. La otra alternativa de bajo coste para el FC Barcelona es el jugador del Valladolid Fresneda, pero no cuenta con tanto consenso como el defensa bermellón en Can Barça.