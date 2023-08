El Real Mallorca no contempla la salida de Antonio Raíllo por tres millones de euros y el Espanyol hasta hace poco hacía oídos sordos a las ofertas presentadas por el RCD Mallorca por Sergi Darder y que han ido aumentando con el paso de los días hasta alcanzar los siete millones. Si bien lo del centrocampista parece encauzado, la situación de Raíllo es más dudosa. En el caso del central cordobés se reedita una realidad que ya se vivió en el mercado de invierno de 2019 cuando el club frenó su marcha al Nottingham por la mitad de su cláusula. Ahora la oferta es del Cagliari.

Por aquellas fechas el jugador decidió desahogarse en Twitter y escribió: «Hay oportunidades que nos son arrebatadas. Lo que no controlamos que no nos quite la felicidad». Posteriormente matizó que él se quedaba muy feliz en Mallorca y que irse a la Premier era una oportunidad que podía darse, pero que finalmente no se hizo efectiva y que por lo tanto continuaba aquí comprometido, como se demostró.

Desde ese año a la actualidad han pasado muchas cosas hasta el punto de que el jugador aceptó la propuesta de ampliación de su contrato, que con la nueva revisión finaliza en 2026. Como tributo el Real Mallorca le homenajeó con una calle con su nombre en los interiores del nuevo Son Moix y esa fue precisamente la promoción del anuncio de tan esperada noticia. El futbolista fue muy claro en sus declaraciones tras la firma: «Siento felicidad. Es una decisión que toma tanto el club como yo. Al final los dos queremos estar aquí y los dos vamos de la mano en ese aspecto. Creo que se ha demostrado durante los últimos años que estamos creciendo juntos», dijo Antonio.

Cuatro años y seis meses después de que el Nottingham quisiera ficharle, Antonio Raíllo ha vuelto a ser tentado por una oferta suculenta del exterior y otra vez lo dirigentes del Mallorca le niegan su salida.

Sin embargo, y pese a que las relaciones entre el jugador y la grada sufrieron ciertas diferencias, la tónica general ha sido siempre la de valorar muchísimo el trabajo, la implicación y el rendimiento que ha ofrecido el futbolista, que incluso lesionado e infiltrado ha puesto en juego su salud para salir al campo. Su lesión en el pie le ha impedido llevar a cabo una pretemporada como él hubiera deseado, pero durante estos últimos días ha puesto la directa. Este martes no saltó al campo a entrenar y trabajó en el interior de las instalaciones. El sábado empieza LaLiga EA Sports.