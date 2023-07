Ya es oficial. Kang In Lee será jugador del París Saint Germain las cinco próximas temporadas tras el acuerdo que se ha cerrado en la capital gala entre el club francés y el Real Mallorca. A cambio, el club balear percibirá una cantidad cercana a los 22 millones de euros más bonus, aunque el 20% (en torno a los 4,5 millones de euros) será repartido entre los agentes y el propio futbolista. Kang, de 22 años y que aterrizó en la Isla hace dos veranos con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar su etapa en el Valencia, deja al Mallorca después de completar la mejor temporada de su prometedora carrera con 6 goles y 6 asistencias.

Se cierra de esta forma una de las ventas más importantes de la historia de la SAD balear, al menos en cuanto a ingreso neto, ya que Samuel Etoo fue traspasado al Barcelona por 24 millones de euros, pero el 50% fue directamente al Real Madrid. Las ventas de Diego Tristán al Deportivo y de Daniel Güiza al fútbol turco.

La intención de Kang In Lee pasa por incorporarse a los entrenamientos del PSG en la jornada del lunes para conocer al nuevo entrenador, el asturiano Luis Enrique, y a sus nuevos compañeros, entre los que estará el mallorquín Marco Asensio, aunque éste se incorporará unos días más tarde después de haber contraido matrimonio el viernes en la Isla y de su participación con la selección española en la Liga de las Naciones.

El futbolista ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que se muestra agradecido por el trato recibido en el Mallorca y el apoyo que siempre ha recibido por parte de la afición. Este es el texto íntegro de su mensaje que empieza con un «Gràcies Mallorca». «Llegué hace dos años a la Isla con la ilusión de seguir creciendo como futbolista y hacerlo de la mano del club. Solo tengo grandes recuerdos de los buenos momentos que hemos vivido juntos. La unión del equipo con la afición este año ha sido fundamental para lograr nuestro objetivo. Gracias por el cariño de todos en Son Moix. Me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona y mientras he estado aquí he podido cumplir el sueño de jugar un Mundial con mi país. Quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club por cómo me han tratado siempre. Estoy seguro de que el Mallorca va a seguir creciendo más y más. Ahora afronto un nuevo reto precioso en mi carrera. Nunca olvidaré estos años. Amunt mallorca», ha escrito Kang In Lee en sus redes sociales.