Alfonso Díaz: «La reestructuración del accionariado refuerza el compromiso en el proyecto»

Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Real Mallorca, asegura que la reestructuración que ha sufrido el accionariado de la sociedad anónima deportiva balear y que se hará efectiva el próximo 30 de junio no va a suponer «ningún cambio» en el día a día del club, sino un refuerzo del compromiso, la palabra más repetida a estas horas en Son Moix, por parte de los accionistas mayoritarios. Un movimiento que va a llevar a que se siga trabajando «igual e incluso reforzando ese plan de crecimiento que hay establecido a medio y largo plazo».

«El grupo de accionistas liderado por Andy Kohlberg ha llegado a un acuerdo para adquirir las acciones de Robert Sarver y otros accionistas», explicaba este lunes Alfonso Díaz a Última Hora a través de una conversación telefónica. «Andy se va a convertir en el accionista mayoritario del Mallorca y seguirá siendo, como hasta ahora, el presidente y la cabeza visible del club. Tiene residencia aquí y un compromiso total. Esto refuerza mucho nuestros planes de crecimiento e inversión».

El cambio más significativo de todo lo anunciado en este comienzo de semana por el Real Mallorca es que Robert Sarver, además de desprenderse de sus títulos, deja de formar parte del consejo y que en el mismo ocupará su lugar uno de los accionistas actuales. Lo que también se mantiene es la presencia de Steve Nash, Stuart Holden o Graeme Le Saux, que continuarán formando parte del proyecto bermellón. Eso sí, a partir del día 1 de julio entrará en juego un nuevo accionista minoritario.

Alfonso Díaz afirma, a su vez, que no aún no se contempla otra nueva ampliación de capital, pero que los accionistas seguirán aportando en su momento. «Hace poco se hizo se hizo una de 15 millones de euros y en esas cantidades ya están previstos los siguientes pasos que queremos dar y los que estamos dando ahora para crecer e invertir. Tanto en el estadio como la ciudad deportiva y el resto de infraestructura del club. Con esa ampliación, a día de hoy, es suficiente y ahora mismo no se prevé otra. Aunque se seguirá invirtiendo cuando sea necesario».

Sobre Kohlberg, que mantiene como hasta ahora la presidencia de la entidad, Díaz recuerda que «poco a poco va pasando más tiempo en Mallorca. Antes venía algunas semanas sueltas y eso, cada vez más, se está convirtiendo en cuatro o cinco viajes al año en los que pasa aquí bastante tiempo. Él está muy contento aquí, le gusta mucho la isla y estar cada vez más tiempo en ella. Su compromiso es total, en el proyecto y en el club», insiste.

En cuanto a Robert Sarver, el CEO de Negocio destaca que «ha sido una parte importante del crecimiento del Mallorca. Él y Andy (Kohlberg) impulsaron el club e iniciaron proyecto y ha tenido un papel muy, muy positivo y relevante para llevarlo hasta dónde estamos». ¿Hubiera mantenido el expropietario de los Phoenix Suns su presencia en el mismo sin todas las acusaciones que recibió en Estados Unidos? Díaz lo desconoce. «Es algo que no puedo responder yo. Es una decisión o un acuerdo al que han llegado entre accionistas y las razones del cambio y la reestructuración las saben ellos», comenta.