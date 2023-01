Un partido para tomar impulso

Real Mallorca afronta esta sábado ante Osasuna (18:30 horas, El Sadar, DAZN Y Gol TV) un partido siempre difícil, siempre complejo, pero que llega en un momento de ciertas dudas para el conjunto navarro y con un equipo, el de Aguirre, reactivado en la Liga tras el agónico triunfo frente al Valladolid de la pasada jornada.

El técnico mexicano avisó este viernes de la dificultad que siempre entraña jugar en El Sadar por todos los condicionantes de ambiente, temperatura y capacidad de lucha del rival. No será fácil, pero también hay que saber aprovechar los momentos y tal vez este sea uno en los que el rival más está dudando. Tiene dificultades con el gol y también para controlar los partidos. Al Mallorca también le cuesta marcar y por momentos en algunas fases de los encuentros sufre algún que otro bajón, pero en términos generales este grupo es fiable y práctico. El gran reto ahora es mantener el nivel exhibido antes del parón por la disputa del mundial.

Con un esquema bien definido y unos futbolistas que están exhibiendo su mejor versión, el equipo quiere ahora tres puntos que permitan acercarse todavía más a la permanencia. El botín actual de veintidós es extraordinario y cada fase de la temporada tiene su importancia y la actual es capital. Ahora tiene dos partidos en menos de una semana, el de esta tarde ante Osasuna y el del viernes contra el Celta. Seis puntos en juego que son un botín enorme y que darían un serenidad total para afrontar el futuro inmediato. Desde el punto de vista deportivo son duda Galarreta y Dani Rodríguez. Si bien ambos han viajado, quedará saber cuál es esta tarde su estado y si podrán ser o no de la partida ante Osasuna. Es un jugador capital el centrocampista vasco cuyo papel siempre suele ser fundamental y es el jugador que enciende las luces en la sala de máquinas.

Resulta evidente que cuando él funciona el Mallorca también lo hace y cuando no entra en juego el equipo tiene dificultades para transitar la bola por el centro del campo. De hecho el fútbol del Mallorca se identifica a través de él además de la fortaleza defensiva que exhibe. En el grupo de jugadores que están en un momento dulce se encuentran Rajkovic, Raíllo, Copete y Juame Costa. Maffeo ha salido del once, pero este sábado volverá al equipo de inicio. También Kang In Lee, que tras alguna nebulosa, volvió a ponerse el equipo a la espalda ante el Valladolid y abanderó el triunfo que selló Abdón con el tanto final. Precisamente la gran problemática del entrenador es si dar o no confianza al delantero mallorquín. Ser justo es lo más difícil para un técnico y por el momento seguirá Muriqi actuando de inicio, pero este sabe que tiene muy cerca el aliento del de Artà, que sigue mostrándose muy resolutivo.

Cinco jugadores, concretamente Jaume Costa, Kang In, Antonio Sánchez, Copete y Vedat Muriqi, están apercibidos de sanción y si alguno de ellos ve la quinta tarjeta amarilla se perdería el partido ante el Celta del viernes. Pero Aguirre ya anunció que el equipo entra en una semana donde todos los futbolistas tendrán protagonismo porque hay que jugar hoy con el punto de mira puesto en la Copa y en el siguiente choque liguero. Es momento de dosificar, pero a su vez de confiar en los mejores en cada choque.

El preparador vasco de Osasuna, Jagoba Arrasate, cuenta con todos sus efectivos, a excepción de sus dos laterales diestros. Nacho Vidal y Rubén Peña no están en la convocatoria por lesión, por lo que deberá tirar de la grata irrupción de Diego Moreno.

Son dos equipos muy parejos y cuyo gran objetivo es despegar y seguir sumando puntos para certificar la permanencia. El mercado de invierno va poco a poco tomando velocidad de crucero y en el Mallorca se han marchado Lago y Russo. Previsiblemente se irá también Javi Llabrés. Resta por concretar si llegará alguien o el grupo se quedará como está en estos momentos.